Bafta Awards 2025: i gioielli preziosi delle star sul red carpet

Un effetto quiet luxury. Ai Bafta Awards è andata in scena una versione meno sfarzosa del glamour. Da Demi Moore ad Ariana Grande, da Selena Gomez a Isabella Rossellini: i look delle star sul red carpet sono sempre un incanto per gli occhi ma in maniera più misurata rispetto a quanto visto ai Golden Globes, che hanno di fatto dato il via a questa award season che condurrà fino alla cerimonia degli Oscar, in programma tra due settimane.



Bafta Awards 2025: un red carpet scintillante - A ospitare questa 78esima edizione dei premi conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche del 2024, è stata ancora una volta la Royal Festival Hall di Londra. A illuminare la notte più patinata della capitale britannica sono stati sicuramente i gioielli indossati dalle star. Preziosi, preziosissimi, ma discreti.