Conti in rosso in Vaticano: il prossimo Papa dovrà risanare le finanze

Rosso come i cardinali, ma anche come i conti del Vaticano. Risanare le finanze della Santa Sede sarà inevitabilmente una delle priorità del prossimo Papa. Se n’è parlato anche nelle congregazioni generali di questi giorni. L’urgenza è dettata dai numeri: dal Covid in poi i bilanci sono costantemente in negativo. Meno 78 milioni di euro nel 2022, meno 83 l’anno dopo, e ancora circa meno 70 nel 2024.