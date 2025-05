Conclave, sui social le ultime parole dei cardinali

Per giorni inseguiti, braccati , come delle celebrità in fuga: ora per i porporati è il momento del silenzio. Stampa, e non solo. Ma prima chiudersi nel più assoluto isolamento, qualcuno si è concesso un messaggio social ai fedeli. L'arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Chomali, ha candidamente mostrato uno spaccato di vita domestica. Candido, letteralmente: ha pubblicato un video mentre lava la camicia bianca da indossare nella Sistina: "Voglio arrivare impeccabile - scrive - al Conclave".