Vita da Conclave: le regole dei giorni in clausura dei cardinali

E poi occhio al cibo, perché se la vita da Conclave sarà concretamente vita di clausura, controlli severissimi ci saranno anche su quanto verrà servito in tavola ai cardinali, per evitare malesseri e indisposizioni in corsa. Così, via libera alla cucina delle suore della residenza Santa Marta. Nel 2013, proponevano ad esempio piatti come minestra di verdure e a cena scaloppine, ricorda il cardinal Piacenza. Come dire, niente vizi. Tutta sostanza!