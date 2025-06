Oro alle stelle dopo l'attacco di Israele all'Iran

Le persistenti tensioni internazionali, come il conflitto tra Israele e Gaza e ora con l'attacco di Israele all'Iran certo giocano un ruolo essenziale nell'exploit dei prezzi dei beni rifugio perché continuano a generare incertezza a livello globale. Queste situazioni di crisi spingono gli investitori a cercare rifugio in asset sicuri come l'oro, che tradizionalmente si apprezza in periodi di instabilità politica.