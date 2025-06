La transizione verde potrebbe costare alle aziende impreparate fino al 25% degli utili

Per affrontare questa sfida, secondo lo studio le aziende dovranno rivedere completamente il loro approccio operativo e strategico. Innanzitutto sarà fondamentale sviluppare sistemi di monitoraggio più sofisticati per tenere sotto controllo i costi e l'origine delle materie prime, abbandonando la pratica di acquisti dell'ultimo momento in favore di una pianificazione di lungo periodo che permetta di proteggersi dai rincari.



Le imprese più grandi dovranno inoltre supportare i fornitori più piccoli, spesso essenziali nelle catene di approvvigionamento ma più vulnerabili ai nuovi costi della transizione. Sul fronte finanziario, con le banche che diventeranno sempre più selettive verso i settori inquinanti, sarà necessario esplorare forme alternative di finanziamento per gli investimenti verdi.



La pianificazione degli investimenti dovrà privilegiare soluzioni definitive come il passaggio dal gas all'elettrico, piuttosto che rimandare con palliativi che costeranno di più in futuro. Infine, le aziende non potranno più ignorare i rischi legati agli eventi climatici estremi, sviluppando piani di emergenza per gestire ondate di calore, alluvioni e altri fenomeni che possono bloccare la produzione e causare perdite fino al 15% dei ricavi annui.