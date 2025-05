STOP A mojito e daiquiri? Crisi dello zucchero a Cuba: a rischio la produzione del rum

L'isola dovrà importare più zucchero di quanto ne produca per soddisfare il minimo di domanda interna. Il governo cubano potrebbe trovarsi in difficoltà a processare abbastanza zucchero per produrre il rum e i tanti amati mojito o daiquiri