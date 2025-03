Cuba, conclusa la scarcerazione di 553 prigionieri

La Corte suprema del popolo di Cuba ha comunicato che il processo di liberazione di 553 prigionieri, annunciato il 14 gennaio e che includeva reclusi per motivi politici, si è concluso "con successo". Lo ha riferito alla televisione di Stato la vicepresidente del Tribunale, Maricela Sosa Ravelo. Il servizio televisivo ha inoltre sottolineato che coloro che hanno beneficiato di questa misura non sono stati rilasciati ma hanno ricevuto una "liberazione anticipata" e che non hanno ancora "finito di scontare la loro pena". La decisione di scarcerare i prigionieri fa seguito alla decisione dell'ex presidente americano Joe Biden di rimuovere l'isola dalla lista dei Paesi che sostengono il terrorismo. Decisione poi ribaltata da Donald Trump. .