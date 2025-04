Voglia di partire: i segreti per volare al miglior prezzo

VOLI INTERCONTINENTALI - Chi, attento al risparmio, vuole mettere in agenda un viaggio intercontinentale nel 2025 partendo dall’Italia, dovrebbe tenere d’occhio in particolare la fine dell’estate e i mesi autunnali. Se in media un volo intercontinentale dagli aeroporti italiani nel 2024 è costato infatti 873 €, la tariffa è stata di 778 € prenotandolo a settembre e di 839 € ad agosto. Anche ottobre, però, potrebbe rappresentare una valida alternativa, con tariffe che si sono attestate a 843 €. Se poi si considerano più da vicino le diverse tratte per continente, nel 2024 il mese migliore per assicurarsi un volo al prezzo più vantaggioso dall’Italia all’Africa è stato settembre con 705 €, per l’America gennaio con 887 €; per l’Asia di nuovo settembre con 651 €. Per l’Oceania novembre, con 1117 €.



EUROPA - Analizzando i voli continentali, nel 2024 il prezzo medio per volare dall’Italia verso mete europee è stato di 215 €, i mesi più convenienti per prenotare si sono dimostrati anche in questo caso settembre, con 175 €, oppure ottobre con 194 €. Per scoprire le più belle mete italiane, invece, i connazionali nel 2024 hanno speso in media 144 € dagli aeroporti del Bel Paese mentre il mese da tenere d’occhio si conferma settembre con la tariffa più conveniente a 118 €. Da appuntare sul calendario per l’estate, volendo fare focus su destinazioni a breve raggio, alcuni Paesi dell’Europa centrale come l’Austria, che presenta i voli più abbordabili dall’Italia prenotando in agosto (136 € in media) e l’Ungheria, con il prezzo migliore registrato per luglio (95 € in media).



MEGLIO LUNEDÌ - Affinando l’analisi, anche il giorno di prenotazione può fare la differenza sui prezzi dei voli. In generale, per andare più lontano i viaggiatori italiani dovrebbero tenere gli occhi puntati su lunedì, il giorno con il prezzo medio più basso per un volo intercontinentale nel 2024, 856 €. Domenica risulta invece il giorno da non perdere sia per prenotare voli continentali, con una tariffa in media di 205 €, che nazionali, a 140 €. Stringendo lo zoom si possono osservare anche qui però particolarità sull’andamento prezzi per specifiche destinazioni. Ad esempio, prenotando all’inizio della settimana, lunedì, ci si potrebbe anche assicurare un volo Italia-Repubblica Ceca in media a 123 €, mentre venerdì e sabato potrebbero essere le giornate giuste per chi sogna le acque cristalline di Capo Verde (502 €) o la natura del Canada (597 € come miglior prezzo medio a livello settimanale).



LE ORE GIUSTE - Valutando l’ora più conveniente per prenotare un volo dall’Italia, dai dati del Report emerge che chi dorme non piglia pesci. Il prezzo medio più basso per voli nazionali è stato infatti di 135 € all’una del mattino, poco più tardi la sveglia da impostare per voli continentali e intercontinentali. Le quattro del mattino hanno celato infatti nel 2024 un prezzo medio di 187 € per tratte continentali, le sei del mattino di 770 € per tratte intercontinentali. Anche in questo caso, guardando le singole destinazioni si possono scoprire alcune curiosità. Puntare la sveglia alle prime luci dell’alba, infatti, può valere un volo Italia-Cile a una tariffa di 215 € (alle due del mattino), di 486 € per un volo verso il Giappone (alle sei del mattino) o di 68 € per un volo per le vacanze in Croazia (alle tre del mattino). Anticipare la pausa pranzo, invece, se si sogna di spingersi fino all’altro emisfero: la tariffa per un volo dall’Italia alla Nuova Zelanda alle 12 si è attestata infatti a 330 €.