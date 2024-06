Le città più colorate del mondo per un tuffo nell’allegria

CHEFCHAOUEN, Marocco - Un'altra città che non può non essere ricordata quando si parla di luoghi colorati, è Chefchaouen, la Città Blu del Marocco. Si trova nella regione di Tangeri-Tetouan, ai piedi del massiccio del Rif. Qui le case e le strade sono dipinti con vernice azzurra per un colpo d'occhio davvero irresistibile e per la gioia dei turisti. Non è chiaro il motivo per cui si è scelto il colore blu chiaro per dipingere le case: probabilmente per mantenere più fresche le abitazioni o per l'effetto repellente sugli insetti attribuito a questo colore.