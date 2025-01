Dieci destinazioni che hanno molto da festeggiare quest’anno

NOVA GORICA E GORIZIA, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA - La città più giovane della Slovenia, Nova Gorica, e l’antica e vicina città italiana di Gorizia, sono Capitali Europee della Cultura nel 2025. Il fatto che si tratti di due città rappresenta un evento unico, in quanto è la prima volta che si parla di “Capitale Europea della Cultura senza confini”. In entrambe, tra le varie iniziative, ci saranno festival d’arte contemporanea e cinema, spettacoli di danza, concerti di musica elettronica, conferenze sulla tecnologia e l'innovazione. Le due città si presentano all'Europa e al mondo attraverso il programma GO!2025 BORDERLESS. www.go2025.eu



ROMA (ITALIA), GIUBILEO 2025 - Nel 2025 la Chiesa celebrerà il Giubileo, l'Anno Santo che il Papa indice periodicamente dal 1300 e che segna una tappa importante per la Chiesa cattolica e tutti i cristiani. Sarà un grande evento mediatico e la città di Roma sarà meta di milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Con questa celebrazione lunga un anno, molte cose si sono messe in moto nella Capitale e in altre città italiane. Il programma Caput Mundi comprende quasi 350 interventi di restauro di siti e monumenti storici, oltre a un lungo elenco di opere stradali e per il sistema trasporti. I Musei Vaticani, che riuniscono dodici musei e rappresentano cinque gallerie e 1.400 sale, si sono organizzati ampliando gli orari di visita e rendendo l’esperienza più dinamica per la mole di visitatori in arrivo. Una delle mostre da tenere d'occhio è quella delle icone della collezione permanente, con venti opere di valore incalcolabile per la loro rarità. www.iubilaeum2025.va



AGRIGENTO (ITALIA), CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA - Agrigento, in Sicilia, è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo aver battuto altre nove concorrenti. Una città dove si respira storia e tradizione in ogni angolo, ma anche un luogo di accoglienza, crocevia di scambi e relazioni, dove antico e contemporaneo convivono in una dimensione armonica. È conosciuta come la Città dei Templi per la sua storica e incredibile “Valle dei Templi”, una distesa di edifici dorici dedicati al culto, imponenti e suggestivi, tanto da essere inserita nel 1997 nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Agrigento conserva molte tracce del suo splendido passato, anche al di fuori dell'area archeologica; il centro medievale, ad esempio, mantiene le stradine tortuose tipiche delle città arabe, con numerosi edifici e chiese di stili e periodi diversi. In questo anno particolare in cui è Città della Cultura, tra appuntamenti ed eventi culturali, si può apprezzare al meglio nel suo splendore: immancabile un giro nel centro storico, in cui spicca la cattedrale di San Gerlando con il suo campanile incompiuto e dalla cui sommità si possono ammirare i tetti di Girgenti, oppure una passeggiata sulle orme di Pirandello e Camilleri, che nelle rispettive opere hanno dato vita alle atmosfere seducenti di una città che non smette di stupire. www.italia.it



VIENNA (AUSTRIA), 200 ANNI DI JOHANN STRAUSS - Johann Strauss, il “re del valzer” e maestro compositore del XIX secolo, avrebbe compiuto 200 anni nel 2025. Nato il 25 ottobre 1825 a Vienna, Strauss ha segnato la storia musicale del suo tempo come nessun altro musicista. Le sue opere più famose, come “Il Danubio blu” e “Il pipistrello”, non solo rivoluzionarono la tradizione musicale austriaca, ma gli procurarono fama mondiale e ancora oggi vengono ballate, ascoltate e ricordate nel mondo. Nel 2025, numerose mostre a Vienna celebreranno l'importanza della sua eredità per la musica e la cultura, ospitando un ampio programma dedicato a Strauss che comprenderà sia sue opere tradizionali che progetti innovativi, dalla realtà aumentata alle prime mondiali. Saranno presenti le principali orchestre della città e artisti di tutti i generi. Ogni settimana ci saranno nuove prime assolute, dalla musica da concerto, al teatro, alle performance, fino all'arte digitale e immersiva. www.wien.info - www.austria.info



BERLINO (GERMANIA), L’ISOLA DEI MUSEI COMPLE 200 ANNI - Il busto di Nefertiti, la collezione di Troia di Schliemann, tesori egizi e mesopotamici e molto altro. L’Isola dei Musei, un insieme unico di edifici sull'isola della Sprea, Patrimonio dell'Umanità dell’UNESCO, nel centro storico di Berlino, ospita preziosi tesori provenienti da 6.000 anni di storia dell'umanità. Nel 2025, celebrerà un grande anniversario: la costruzione dell'Altes Museum, il primo degli attuali cinque grandi musei di fama mondiale, iniziata nel 1825, che merita assolutamente una visita. www.smb.museum - www.germany.travel



CHEMNITZ (GERMANIA), CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 - “Rendere visibili i tesori nascosti e portare alla luce quelli appena conosciuti”. Con questo motto, la terza città più grande della Sassonia, insieme a 38 comuni partner, si presenta al pubblico mondiale come “Capitale Europea della Cultura 2025”. Chemnitz si distingue come città che rappresenta una vibrante miscela di spirito imprenditoriale e creatività. La notte dei musei, le fiere per grandi e piccini, le feste del vino, i mercati della birra, i festival jazz, indie e di danza, l'arte di strada, i raduni di auto d'epoca o la Marcia Europea della Pace in bicicletta fanno parte del variegato programma di oltre 1.000 eventi che animeranno il suo territorio e la sua regione. www.chemnitz2025.de



VILNIUS (LITUANIA) CAPITALE VERDE D’EUROPA - Con l'ingresso nella Guida Michelin e il titolo di Capitale Verde d’Europa per il 2025, oltre alla celebrazione dei suoi 700 anni dalla fondazione, Vilnius, in Lituania, regale un mix di alta cucina, sostenibilità e cultura. Il titolo di Capitale Verde è il risultato del suo impegno per un futuro sostenibile, compreso l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Vilnius è riuscita a ridurre le emissioni grazie a diverse misure, come l'aumento delle fonti di energie rinnovabili e il rinnovo delle infrastrutture di riscaldamento. Ma oltre ai parchi e ai giardini, questa città offre molto da vedere. La grande “foresta” barocca di Vilnius è costituita da palazzi, edifici civili e fino a 65 chiese, per un totale di 1,5 mila luoghi di interesse architettonico e storico, non solo barocchi, anche rinascimentali e gotici, come la chiesa di Sant'Anna. www.m.lituania.it



JERBA (TUNISIA), CAPITALE MONDIALE DELLA GASTRONOMIA INSULARE - Nel 2025 Jerba sarà la Capitale Mondiale della Gastronomia Insulare e accoglierà chef da tutto il mondo che verranno a rappresentare le tradizioni culinarie delle loro isole. Musica dal vivo e attività nautiche completano l'aspetto culinario del festival. In omaggio alla produzione artigianale di olio d'oliva dell'isola ci saranno inoltre laboratori gastronomici, con chef e mixologist locali, oltre alla possibilità di fare degustazioni di olio e partecipare ad altre attività volte a rivitalizzare gli antichi frantoi sotterranei dell'isola. www.discovertunisia.com



OSAKA (GIAPPONE), ESPOSIZIONE UNIVERSALE - Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, Osaka, sull'isola artificiale di Yumeshima, in Giappone, ospiterà l'Esposizione Universale 2025 con il tema “Progettare la società del futuro e immaginare le nostre vite di domani”, che mira a far riflettere le persone su come vogliono vivere in futuro e a promuovere la creazione di società sostenibili. È la terza volta che Osaka, situata nella regione del Kansai di Honshu, ospita l'Esposizione Universale, dopo le precedenti edizioni del 1970 e del 1990. Si prevede che l'evento attirerà circa 28 milioni di visitatori, attratti dalla prospettiva di un'esperienza ricca di scoperte e di cultura. Ci saranno stand da 56 paesi e regioni del mondo. www.expo2025.or.jp - www.japan.travel