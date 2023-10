Il meraviglioso Giappone dei siti Unesco

In treno per godere dei colori dell’autunno, da Domodossola a Locarno

Ma ci sono anche straordinarie bellezze naturali che si contraddistinguono per la ricchezza davvero unica di colori, di flora e di fauna: sono la dimostrazione di come il paesaggio e la cultura del Giappone più antico continuino ad esercitare un fascino e una rilevanza indiscutibili. Ecco alcuni di questi luoghi.



Monte Fuji - Tra i siti Unesco più celebri vi è senz’altro il Monte Fuji, la vetta più alta del Giappone con i suoi oltre 3.700 metri di altezza. Considerato montagna sacra, per molti giapponesi la sua ascesa equivale, tutt’oggi, a un pellegrinaggio. Per questo motivo viene venerata e rispettata come luogo di importanza spirituale. Meno conosciuti, ma altrettanto suggestivi sono, invece, i siti sacri e le vie di pellegrinaggio Shugendo sulla catena montuosa di Kii, che attestano il sincretismo tra la religione tradizionale shintoista e quelle buddista e taoiste arrivate dalla Cina. Da non perdere i Monumenti storici di Kyoto, l’antica capitale del Giappone, o i Monumenti storici dell’antica Nara, tra templi, palazzi e parchi, che rappresentano un vero e proprio viaggio nel tempo e nello splendore.



Hiroshima - Tra i più noti e frequentati siti Unesco nipponici vi è anche il Memoriale della Pace di Hiroshima, testimone silenzioso della catastrofe causata dalla bomba atomica sganciata sulla città il 6 agosto 1945 e, al contempo, simbolo dell’invocazione alla pace da parte del mondo intero. Nei pressi di Hiroshima si trova anche il suggestivo santuario shintoista di Itsukushima che si erge, nel suo colore rosso, nel mare dell’isola di Miyajima per celebrare gli dèi che proteggono la popolazione dalle calamità marine e dalle guerre.



Cristiani a Nagasaki - Nei pressi di Nagasaki, invece, desta particolare interesse e curiosità l’insieme dei siti cristiani nascosti, che raccontano come la religione cattolica, giunta in Giappone nel corso del ‘500, abbia vissuto un lungo periodo di persecuzioni, dall’inizio del 1600 fino alla fine del XIX secolo, durante il quale i fedeli sono stati costretti a praticarla di nascosto. Bellissimo e imponente, poi, l’iconico Castello di Himeji o Castello dell’Airone bianco per il suo caratteristico colore bianco, uno dei più antichi e meglio conservati castelli giapponesi, realizzato nel 1600 sulla struttura di un edificio precedente, risalente a due secoli prima.



Mausoleo Nintoku - Andando ancora più indietro nel tempo si approda al remoto periodo Jōmon, oltre 10mila anni fa, di cui sono interessante e viva testimonianza i siti archeologici Jōmon del Giappone settentrionale, villaggi in cui è tuttora possibile conoscere i modi di vita delle popolazioni di quell’era lontana. Particolarmente curiosi sono i Mozu - Furuichi Kofun, il gruppo di tombe dei governanti del Giappone che si trovano nei pressi di Osaka. Da lontano, sembrano basse colline boscose dalla forma irregolare, in realtà si tratta di magnifiche tombe, veri e propri capolavori di ingegneria architettonica e civile, tra cui spicca il Mausoleo dell'imperatore Nintoku, che con i suoi 486 metri di lunghezza e 34,8 metri di altezza, è una delle tombe più grandi al mondo, insieme a quella dell’imperatore Quin in Cina e alla Piramide di Giza.



Bellezze naturali - Tra i cinque i siti naturalistici considerati Patrimonio dell’Umanità, spicca Shiretoko. Situato sulla punta nordorientale dell’isola di Hokkaido, con la sua natura selvaggia e varia, è stato iscritto nella WHL nel luglio 2005 per la sua ricchezza, tra boschi, laghi, rocce e una fauna davvero unica. Allo stesso modo, nel nord del Paese, si trova il sito naturalistico di Shirakami Sanchi, la faggeta primordiale, che è la più grande dell’Asia orientale. Il Giappone meridionale ospita, invece, l’isola di Amami-Oshima, l'isola di Tokunoshima, la parte settentrionale dell'isola di Okinawa e l'isola di Iriomote che costituiscono un’area di foreste subtropicali di latifoglie sempreverdi, caratterizzata da un'elevata piovosità dovuta alla corrente oceanica Kuroshio. Qui si estendono foreste di mangrovie e altri ecosistemi unici e meravigliosi, introvabili altrove. Altri paradisi naturalistici sono quelli delle isole Ogasawara, ben 30 isole scrigno di biodiversità ed ecosistemi da preservare e dell’isola di Yakushima, cosiddetta le Alpi dell’Oceano per le sue alte montagne.



