Turismo enogastronomico: Spiritualità e Sapori in occasione del Giubileo

TURISMO RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO: VALORE DEI COMPARTI - L’Italia rappresenta un’eccellenza mondiale del turismo religioso, con oltre tremila strutture ricettive collegate e con una capacità di 200 mila posti letto giornalieri. I dati relativi al 2023 registrano 6 milioni di ospiti e 25 milioni di presenze, preannunciando un importante incremento in occasione del Giubileo 2025. Parallelamente, il turismo enogastronomico si conferma un settore chiave per l’economia italiana, con un contributo superiore a 40 miliardi di euro e un forte potenziale di crescita, come evidenzia Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.



NON SOLO ROMA. I QUATTRO MACRO-SISTEMI DELLA FEDE E DEL GUSTO - Il legame tra turismo religioso ed enogastronomia ha radici storiche profonde. La spiritualità del pellegrinaggio, basata sulla visita ai luoghi di culto e sulla partecipazione a tradizioni secolari, si integra con l’esperienza enogastronomica, che diventa veicolo di narrazione del territorio attraverso i suoi prodotti tipici ed eventi come feste religiose e sagre. Di conseguenza, sebbene Roma sia naturalmente il polo di attrazione gravitazionale dell’incoming legato al Giubileo, la sua ricaduta è importante per tutta quella rete di borghi che sono collegati alla pratica e all’esperienza religiosa e che rappresentano un naturale compendio alla visita alla cattedrale di San Pietro nella Capitale. “Il turista religioso si muove alla ricerca di autenticità afferma Roberta Garibaldi - si rapporta al territorio attraverso esperienze che creano un legame emotivo e spirituale, offrendo un percorso di arricchimento culturale e personale. In Italia sono una molteplicità i luoghi che legano la spiritualità al gusto, tra monasteri e conventi del gusto, itinerari di pellegrinaggio, i borghi della fede e, infine, le celebrazioni religiose”.



SAPORI SACRI: MONASTERI E CONVENTI DEL GUSTO - Monasteri e conventi italiani custodiscono tradizioni secolari in cui fede e cultura, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare patrimonio enogastronomico che racconta storie di spiritualità e laboriosità. L’Abbazia di Praglia, nei Colli Euganei, rappresenta un esempio di questa connessione. Qui i monaci producono vini fermi e spumanti metodo classico, insieme a tisane e miele. Le visite guidate, arricchite da degustazioni, raccontano una storia che unisce sapori e spiritualità. In Alto Adige, l’Abbazia di Novacella è celebre per i suoi vini della Valle Isarco, come il Kerner e il Grüner Veltliner. Questo complesso storico permette ai visitatori di esplorare spazi suggestivi e degustare prodotti che incarnano il legame tra territorio e tradizione monastica. L’Eremo di Camaldoli, nell’Appennino Toscano, è noto per la produzione di liquori, miele, tisane e cioccolato. L’atmosfera dell’eremo offre ai visitatori un’esperienza di riflessione, unita alla scoperta delle tradizioni artigianali dei monaci. A Palermo, l’Ex Monastero di Santa Caterina custodisce la tradizione della pasticceria conventuale siciliana.



STRADE DI FEDE E SAPORI: ITINERARI DI PELLEGRINAGGIO - I cammini della fede rappresentano un potenziale in buona parte inesplorato e in pieno trend con la voglia di un turismo attivo ed esperienziale, fondato sulla scoperta dei piccoli borghi e delle loro specialità enogastronomiche. E se a livello internazionale la case history più nota e di successo è indubbiamente rappresentata dal Cammino di Santiago di Compostela, l’Italia ha a disposizione una serie di cammini da valorizzare, partendo da quello storicamente più importante ovvero la Via Francigena, che collega luoghi di culto e territori in grado di esprimere la propria identità attraverso il gusto: dalle valli del riso tra Piemonte e Lombardia, alle zone di produzione del Parmigiano Reggiano Dop e del Prosciutto di Parma Dop in Emilia Romagna, ai grandi vini della Toscana, all’olio della Tuscia Dop e al Carciofo Romanesco Dop nel Lazio, fino alla scoperta dei prodotti del sud per chi prosegue il cammino oltre Roma in direzione di Santa Maria di Leuca, come i vini del Sannio e il pane di Altamura Dop. C’è poi il Cammino di Sant’Antonio, che da Padova collega Bologna e poi prosegue fino al Santuario della Verna in Toscana, esaltando le tradizioni culinarie dei Colli Euganei come i vini e il prosciutto veneto Dop, della Bassa emiliana come gli asparagi di Altedo Dop e la coppia ferrarese Igp, della Romagna come i prodotti ortofrutticoli e carni da allevamenti di collina, fino ai salumi tipici del Casentino. La Via di Francesco, attraversando l’Umbria, celebra eccellenze come l’Olio extravergine di oliva Dop Umbria e il Tartufo nero di Norcia, offrendo un’esperienza che unisce la bellezza dei paesaggi umbri con la tradizione enogastronomica locale.



BORGHI E CITTÀ: QUANDO IL SACRO INCONTRA L’ENOGASTRONOMIA - Le città e i borghi religiosi italiani raccontano un’identità che combina fede e tradizioni culinarie, offrendo un viaggio completo tra spiritualità e sapori. Assisi, con la Basilica di San Francesco, accoglie pellegrini da tutto il mondo e li invita a scoprire l’Olio Dop Colli Assisi-Spoleto e il Vino Rosso di Montefalco Docg, simboli della vocazione agricola umbra. Nelle Marche, Loreto è nota per il Santuario della Santa Casa e celebra la sua tradizione enogastronomica con il Rosso Conero Doc e con i piatti tipici del territorio marchigiano come i Vincisgrassi. Monte Sant’Angelo, in Puglia, è un luogo dove il sacro si mescola ai sapori autentici del territorio come il pane prodotto nel territorio, diventato presidio Slow Food.