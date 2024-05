I SACRI MONTI PATRIMONIO UNESCO – I sette Sacri Monti del Piemonte (Varallo, Oropa, Crea, Belmonte, Domodossola, Orta e Ghiffa) e i due della Lombardia (Ossuccio e Varese), sono entrati a far parte dei Patrimoni UNESCO perché, come si legge nella motivazione ufficiale, costituiscono opere uniche di architettura e arte sacra, immerse in un paesaggio naturale di grande pregio, per scopi didattici e spirituali, e hanno avuto una profonda influenza nel resto d'Europa. I Sacri Monti, infatti, sono stati edificati tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo per creare in Europa luoghi di preghiera e di pellegrinaggio alternativi ai Luoghi Santi di Gerusalemme e della Palestina, resi di accesso sempre più difficile e pericoloso a causa dell'espansione della cultura musulmana. Questo modello devozionale ha preso come esempio quello di Varallo, disegnato attorno al 1480, ed è stato utilizzato dopo il Concilio di Trento (1545 - 1563) come strumento per contrastare l'influenza della Riforma protestante. Su questo modello sono stati creati altri Sacri Monti come concreta espressione di devozione in contrapposizione alle dottrine eretiche: alcuni sono dedicati alla vita di Gesù, altri al culto di Maria, della Trinità e di alcuni Santi. La splendida natura che li circonda contribuisce a coinvolgere ancor di più il viaggiatore. Oggi, visitare un Sacro Monte significa immergersi profondamente in un percorso nel quale l’atto di camminare riassume in sé numerosi valori: il viaggio in lentezza, il procedere immergersi in una natura ancora intatta e lo stimolo di intraprendere un cammino di riscoperta di sé.