Brescia: ecco il “nuovo” Museo Diocesano

UN CILIEGIO SECOLARE PERNO DEL PERCORSO - Il ciliegio secolare al centro del chiostro maggiore, simbolo del Museo e insignito dell’onorificenza di albero monumentale, è il perno ideale attorno al quale si dirama il percorso espositivo composto da opere donate da privati o in deposito dalla Diocesi di Brescia, dalle Parrocchie della provincia e dalle Collezioni Civiche del Comune di Brescia. Pittura su tela e tavola, scultura e codici miniati, icone ortodosse e argenteria, incisione e ago pittura su tessuto: un itinerario attraverso i secoli e la storia dell’arte e delle arti applicate. Il corpus principale della raccolta è costituito da opere di pittura e scultura d'area prevalentemente bresciana e veneta. Vi sono rappresentati autori come Antonio Vivarini, il Moretto, il Romanino, Floriano Ferramola e Andrea Celesti.



DAI DIPINTI AI CODICI MINIATI - L’altro grande nucleo comprende i Codici miniati: antichi manoscritti liturgici (messali e breviari) e musicali (antifonari e graduali) di epoca compresa tra il XII e la metà del XVI secolo, consultabili in versione digitalizzata attraverso totem touch screen posti a fianco dei manoscritti esposti. La Collezione del Museo Diocesano di Brescia vanta inoltre preziose sezioni tematiche di oreficeria e argenteria sacra, icone di tradizione bizantino ortodossa, incisioni e tessuti liturgici. Una sezione è dedicata a Papa Paolo VI: si trovano alcuni oggetti appartenuti al Papa bresciano quand’era in vita - come lo zucchetto, la veste papale o l’anello episcopale - o riproduzioni di essi, come la copia della tiara usata per l'incoronazione e i duplicati bronzei delle medaglie commemorative in oro, una per ogni anno di pontificato.



ICONE ORTODOSSE E CODICI MINIATI - Eccezionale nel panorama italiano è la raccolta di Icone Ortodosse, di cui il museo attualmente espone 67 esemplari, molti dei quali unici, realizzati tra il XVII e il XX secolo. Le immagini documentano le tesi dottrinali dei Vecchi Credenti, ossia i sostenitori dell’antica tradizione culturale ortodossa, e l’evoluzione dell’antica produzione artistica russa che dallo stile debitore della ieraticità bizantina evolve anche in seguito alla Riforma Liturgica seicentesca che richiedeva maggior fedeltà ai modelli originali greci. Andrea Celesti Di grande importanza anche la raccolta dei CODICI MINIATI, tra le più consistenti del nord Italia. Sono esposti 50 antichi manoscritti liturgici (messali e breviari) e musicali (antifonari e graduali) di epoca compresa tra il XII e la metà del XVI secolo, ognuno consultabile in versione digitalizzata attraverso tre totem touch screen a fianco dei manoscritti esposti.



INCLUSIONE: UN FOCUS SULLA DISABILITÀ VISIVA - Non solo osservata. L’arte, al Museo Diocesano di Brescia, può essere toccata, ascoltata, annusata. Il nuovo allestimento contempla infatti la progressiva implementazione del percorso con dispositivi inclusivi per utenti con disabilità visiva. All’ingresso si trova tavolo tattile che guida i visitatori alla scoperta della planimetria del luogo, favorendo l’orientamento nello spazio. I rilievi trasparenti a diversi livelli di profondità delineano la pianta dell’alto, a fianco il modello tridimensionale restituisce la percezione degli alzati. Ogni pannello è dotato di legende in braille ita/eng. Il progetto - che ha visto il coinvolgimento pratico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - è frutto dello studio del DICATAM - Dipartimento d’Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università degli Studi di Brescia, con il coordinamento della prof. Ivana Passamani.