Europa, alla scoperta delle capitali meno conosciute

Quando pensiamo al Vecchio Continente, è probabile che non ci venga in mente la capitale dell’Estonia, della Svezia o della Bulgaria. Cerchiamo quindi di porre rimedio a questa lacuna. Civitatis, distributore online di visite guidate ed escursioni nelle principali destinazioni del mondo, suggerisce alcune capitali meno celebri di Roma ma molto interessanti.

Volete pianificare un viaggio nei paesi nordici? Allora vi consigliamo di non tralasciare Stoccolma, la capitale della Svezia. Conosciuta anche come la Venezia scandinava, ha tantissimo da offrire! Non ci credete? Prima di tutto, potremmo parlare delle sue 14 isole collegate da canali e ponti imponenti, o dei suoi maestosi palazzi, ma anche del complesso monumentale del Gamla Stan con le sue caratteristiche case colorate. La verità, però, è che per esplorare la capitale svedese l’ideale è un tour panoramico di Stoccolma, alla scoperta dei luoghi più emblematici che la caratterizzano. Se invece il vostro elemento naturale è l’acqua, imbarcatevi sul battello turistico di Stoccolma per godervi lo skyline della città che si riflette sugli specchi d’acqua.

Se non avete mai visitato la Bulgaria, vogliamo presentarvi la sua pittoresca capitale: Sofia, una delle città più antiche del continente europeo. Pur essendo una delle destinazioni meno conosciute d’Europa, la città vanta un grande patrimonio storico e artistico, retaggio delle numerose civiltà che nel tempo si sono stabilite nella zona. Per scoprire il suo ricco passato e immergervi nelle tradizioni locali, concedetevi un tour serale di Sofia con cena e show. Se vi va di conoscere il meglio dei dintorni di Sofia, vi proponiamo anche un’escursione a Plovdiv, una destinazione che vi conquisterà con la sua frizzante vita culturale, le imponenti rovine romane e la moschea Dzhumaya. E che dire del tour del Monastero di Rila e della Chiesa di Boyana? Inoltre, si tratta di una delle capitali più economiche d’Europa.

Nonostante la sua fama sia aumentata negli anni, la capitale dell’Estonia è senza dubbio una delle capitali meno visitate d’Europa. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Tallinn è una città incantevole, in cui l’architettura medievale convive perfettamente con quella moderna. Se volete saperne di più su questa capitale europea, accomodatevi sull’autobus turistico di Tallinn e partite alla scoperta della Città Vecchia. Vedrete i suoi edifici più emblematici, come la cattedrale ortodossa di Aleksandr Nevskij o il Castello di Toompea. Inoltre, se cercate un punto panoramico da cui contemplare la capitale in un solo colpo d’occhio, ricordatevi di salire sulla Torre della Televisione: un’esperienza che vi regalerà delle vedute mozzafiato.

Zagabria, Croazia

La Croazia, si sa, è un’autentica meraviglia, soprattutto sulla costa adriatica. Tuttavia, non molti si recano Zagabria, una delle capitali meno visitate d’Europa ed una destinazione low cost imperdibile. Città unica al mondo, Zagabria è infatti capace di ammaliare chiunque la visiti e che si può scoprire partecipando al tour guidato. Passeggerete per le strade di Gornji Grad, la parte alta della città, fino ad arrivare nei pressi della chiesa di Santa Caterina, famosa per i suoi soffitti rosa. Inoltre, sarà una tappa obbligatoria la visita della Cattedrale, simbolo di Zagabria e famosa per le sue alte torri. E perché non salire a bordo della funicolare, per raggiungere la periferia e vedere i tunnel costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale? In più, da Zagabria potrete prendere parte a un’escursione ai laghi di Plitvice, le sorgenti naturali più belle d’Europa, o partire alla volta del castello di Trakošćan, un palazzo fortificato situato sulle rive di un lago.





Vilnius, Lituania

Il centro storico di Vilnius è un vero e proprio scrigno di sorprese. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, al suo interno è possibile ammirare una commistione impressionante di stili architettonici diversi, dal barocco al gotico passando per il neoclassico. Nonostante il fascino e la ricchezza della sua Città Vecchia, Vilnius è ancora una delle capitali europee meno conosciute e meno visitate. Tuttavia, vale davvero la pena perdersi per le sue strade, attraversare gli incantevoli cortili della sua università e ammirare la sua imponente cattedrale. Se non volete perdervi proprio nulla e visitare la città con una guida in esclusiva, vi suggeriamo il nostro tour privato di Vilnius, durante il quale potrete immergervi nella bellezza del suo patrimonio artistico organizzando l’itinerario come preferite.