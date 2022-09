Dieci incantevoli città europee ancora segrete

Ecco dieci piccole città gioiello in tutta Europa , perfette per un city break e per chi è in cerca di destinazioni inconsuete e un po’ diverse dal solito. La mezza stagione è ideale per visitarle; due sono in Italia, perfette per un fine settimana di inizio autunno.

TRAÙ, Croazia

– Una piccola oasi tranquilla e ideale per chi ama la storia e l’architettura. Traù si trova a non molta distanza da Spalato, ha uno splendido centro storico, racchiuso entro un’antica cinta muraria, ed è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità UNESCO per i suoi superbi esempi di architettura romanica, rinascimentale e barocca. E per completare la sua bellezza, ha anche uno splendido lungomare sul quale passeggiare in tranquillità.

SINTRA, Portogallo

– Siamo nel distretto di Lisbona, nella regione storica dell’Estremadura tra pareti rocciose e lussureggianti giardini. La città colpisce per i suoi colori, in particolare le architetture inconsuete del Palácio Nacional da Pena, con i suoi colori accesi. Dal 1995 il paesaggio culturale di Sintra fa parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

ANGHIARI, Toscana

– Una vera meraviglia nel cuore della Toscana, un borgo antichissimo in provincia di Arezzo, passato alla storia per essere stato teatro della celebra battaglia omonima tra le truppe di Milano e quelle dei Fiorentini. nell'anno 1440, dipinta probabilmente anche da Leonardo da Vinci in un affresco leggendario, del quale restano solo alcuni cartoni.

PROCIDA, Contrada Corricella, Napoli

– Chi ancora non riesce a staccarsi dal mare trova a Procida, nel golfo di Napoli, una contrada incantevole, dalle ormai iconiche abitazioni nei colori pastello affacciate sul mare. Si può passeggiare su Via Vittorio Emanuele, strada pedonale dalla piacevole animazione, tra negozietti e piccoli caffè, oppure arrampicarsi nei tortuosi vicoli residenziali, per raggiungere il Monastero di Santa Margherita.

BRAȘOV, Romania

- Nella Romania Centrale, un po’ fuori dai classici percorsi turistici in Transilvania, si trova la bella città di Brașov, circondata dai Carpazi e dalle loro atmosfere particolari. Tra i luoghi storici da esplorare ci sono la Biserica Neagră (Chiesa Nera), la grande cittadella duecentesca e il Castello di Bran, situato a una cinquantina di chilometri di distanza.

DINKELSBUHL, Baviera, Germania -

Ci troviamo in una pittoresca cittadina bavarese, situata nella splendida valle del fiume Wörnitz e racchiusa da una cinta muraria con 16 torri e 4 porte, ancora oggi intatta con le sue casette a graticcio e i colori vivaci. Nel centro si erge la maestosa chiesa di St. Georg, e a poca distanza alberghi, botteghe e birrerie storici.

MALBORK, Polonia

- La città è celebre soprattutto per il suo castello medievale, considerato il più grande del mondo in mattoni, Patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Da non perdere l’impressionante stazione ferroviaria neo-gotica in mattoni rossi e, in centro, il vecchio municipio dalla bellissima facciata.

ROSCOFF, Bretagna, Francia

- Questa cittadina della Bretagna, celebre anche per l'esportazione delle cipolle rosa nel Regno Unito, ha una splendida chiesa gotica, Notre-Dame-de-Kroaz-Baz, con un bel campanile eretto in età rinascimentale. Costruita su una penisola protesa sulla Manica, ha graziose case riccamente decorate e un'atmosfera un po' british.

GIETHOORN, Paesi Bassi

– Questo pittoresco borgo dei Paesi Bassi, considerato la Venezia d’Olanda. Giethoorn, è un paese quasi interamente pedonalizzato. Ci troviamo nella provincia olandese nord-orientale dell'Overijssel. Qui si può dimenticare l'auto perché la cittadina è quasi interamente pedonalizzata: una barca o una bicicletta sono senz'altro più utili. Giethoorn è celebre, infatti, per i suoi graziosi canali, i sentieri, le piste ciclabili e le antiche abitazioni con il tetto di paglia.

DELFT, Paesi Bassi -

Anche qui i canali sono il punto di forza della città e sono così belli e poetici da avere ispirato molti pittori, a cominciare da Johannes Vermeer. Situata a pochi minuti di treno da Rotterdam e L'Aia, nel sud dell'Olanda, Delft è celebre per le omonime ceramiche blu e bianche.