Back to school: visita alle biblioteche più belle del mondo

Antiche di secoli, oppure iper-moderne o persino rococò, hanno un elemento in comune: fermarsi in questi luoghi a leggere o studiare significa immergersi nella bellezza ed è davvero un’esperienza meravigliosa.

La transumanza in Tirolo: come viaggiare nel tempo

Giornate dei Castelli d'Italia: tante occasioni per scoprirli

In montagna a cavallo, tra natura e arte

Biblioteca Pubblica di New York

Biblioteca Pubblica di New York

TRINITY COLLEGE LIBRARY, Dublino, Irlanda

– Maestosa come una cattedrale, questa biblioteca è un vero pozzo inesauribile di sapere. Raccoglie circa cinque milioni di testi e un'importante collezione di antichi manoscritti: conserva almeno una copia di tutti i volumi pubblicati nel Regno Unito e in Irlanda dal 1801 in poi. È frequentata quotidianamente da studenti e ricercatori, ma anche da turisti, autorizzati ad ammirarla purché il religioso silenzio.

STADTBIBLIOTHEK STUTTGART, Germania

– La Biblioteca civica di Stoccarda costituisce, in un certo senso, il contraltare della precedente. Altrettanto stupefacente, ha però uno stile super-moderno: progettata dall’architetto sudcoreano Eun Young Yi e aperta al pubblico il 24 ottobre 2011, conserva oltre mezzo milione di libri e offre una eccezionale esposizione luminosa. Dominata dal colore grigio chiaro, interrotto solo dalle tinte delle copertine dei libri, si sviluppa su nove piani e offre persino una “Stanza della Tranquillità”, in cui riflettere ispirati dai libri.

BIBLIOTECA TU DELFT UNIVERSITY, Paesi Bassi –

È la più grande biblioteca tecnico-scientifica dei Paesi Bassi. L’edificio adotta alcune soluzioni eco-sostenibili: il tetto in erba ha un effetto isolante e attenua gli eccessivi cambiamenti di temperatura, creando un raffreddamento naturale in estate grazie alla lenta condensazione dell’acqua piovana. Il centro della biblioteca ospita un gigantesco cono, dal quale è possibile intravedere le grandi scaffalature che vanno dal piano terra al soffitto.

BIBLIOTECA DELL'ABBAZIA DI WIBLINGEN, Baviera, Germania -

Dappertutto marmi, colori, ori e stucchi, come vuole lo stile Rococò: gli ambienti di questa biblioteca, oggi secolarizzata, sono un vero bagno nel colore, Nella sala centrale si studia tra statue e decorazioni sotto un fantastico soffitto. Una vera gioia per gli occhi.

BIBLIOTECA REALE, Copenaghen, Danimarca –

Le lastre di marmo nero che la rivestono in un perfetto equilibrio di proporzioni e forme sono il motivo per cui questo edificio è noto con il nome di Diamante Nero. Questa modernissima costrizione sorge nella zona portuale di Copenaghen ed è una vera meraviglia di eleganza e semplicità. L’esterno è caratterizzato da linee rette e tese, mentre negli ambienti interni prevalgono le linee sinuose, per ambienti luminosi rilassanti.

BIBLIOTECA DELL’ABBAZIA DI ADMONT, Austria

– Ci troviamo nella regione della Stiria, a circa tre ore di viaggio da Vienna. Un antico monastero benedettino ospita la più grande biblioteca monastica del mondo. Costruito nel XVIII secolo, la biblioteca è stata progettata dall’architetto Joseph Hueber ed è oggi considerata una delle più belle del mondo, grazie alle sue cupole affrescate, agli scaffali di colore bianco e oro, e alle sculture di Josef Stammel.

BIBLIOTECA PUBBLICA di New York –

È una delle mete più visitate nella Grande Mela da turisti e curiosi, oltre che naturalmente da studenti e studiosi. È considerata come una delle biblioteche più belle del mondo, ed è una delle più grandi degli Stati Uniti. Sono famose le sculture dei leoni collocati all’ingresso, gli affreschi della Sala delle Rose, i grandiosi lampadari e i bellissimi tavoli di legno.

GEORGE PEABODY LIBRARY, Baltimora –

Fondata dal celebre filantropo da cui prende nome, si trova nel campus omonimo del quartiere di Mount Vernon, a nord del centro di Baltimora. Progettata dall’architetto Edmund Lind e costruita nel 1860, ha una imponente sala di lettura ornata da colonne e balconi in ferro battuto. Custodisce oltre 300.000 volumi e un’importante collezione di mappe.

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, Rio de Janeiro, Brasile -

La Sala Reale di Lettura Portoghese è una vera gemma di Rio de Janeiro. La biblioteca, costruita in stile neomanuelino, ha esterni di bellezza notevole, ma interni magnifici, con uno stupefacente lampadario e lucernario in ferro, tanto che nel luglio 2014 è stata indicata dal Time al quarto posto tra le biblioteche più belle del mondo. Edificato tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il Gabinetto reale portoghese di lettura conserva la più grande collezione di letteratura portoghese al di fuori del Portogallo.

BIBLIOTECA PALAFOXIANA, Puebla, Messico

- Fondata dal vescovo spagnolo Juan de Palafox y Mendoza nel 1646, è la più antica biblioteca pubblica d’America. È aperta a tutti, non solo agli ecclesiastici: merita una visita, per osservare i suoi scaffali di legno e la pala d’altare della Vergine di Trapani.

VASCONCELOS LIBRARY, Città del Messico

– Oltre ad avere immense dimensioni, questa biblioteca merita di essere conosciuta per le soluzioni architettoniche audaci che la caratterizzano, con luminosi spazi di lettura sospesi nel vuoto.