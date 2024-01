Svezia: alla scoperta dell'Artico nel Västerbotten

Una natura selvaggia e variegata

Comprende foreste, montagne, coste, laghi e fiumi, e d’inverno invita a vivere una varietà di esperienze emozionanti, dalle gite in motoslitta e in slitta trainata da cani, allo sci e alla pesca sul ghiaccio, al pranzo cucinato sul fuoco vivo - tutto su piccola scala e personale.





Non solo natura

Il Västerbotten non offre solo natura, ma anche città autentiche con cultura e storia attraenti. Un soggiorno nelle città principali di Umeå e Skellefteå, a due passi dal Golfo di Botnia, vi offre la possibilità di godervi la vita cittadina del nord e la natura selvaggia appena fuori porta dove praticare varie attività. Ecco dieci esperienze da non perdere.





Dormire sugli alberi

A un'ora dalla costa, sul fiume Ume, circondato da vaste foreste, si trova l’eco-lodge Granö Beckasin. Qui potete sia godervi la tranquillità che vivere l'avventura. Durante la giornata è possibile partecipare ad escursioni in motoslitta, in slitta trainata da cani, a ciaspolate e gite su sci di fondo con pranzo sul fuoco vivo. Dopo esservi rilassati nella sauna a legna, gusterete le specialità locali nel ristorante biologico, prima di infilarvi a letto in una delle sei casette sugli alberi, con vista sul fiume e costruite con materiali riciclabili. Per chi preferisce “dormire a terra” ci sono 12 camere d’hotel o dei cottage.





Assieme alle alci

Appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle profonde foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center offre diverse esperienze. In inverno un gran numero di alci si aggira per le foreste della zona ed è emozionante cercare di avvistarle durante un giro in motoslitta. Il pranzo a base di alce, renna e salmerino artico viene cucinato su un fuoco vivo in mezzo alla foresta allo Svansele Wilderness camp o di ritorno al Wilderness center. Per conoscere la natura e gli animali della zona, potete partecipare a una visita guidata attraverso la collezione di animali selvatici imbalsamati, unica nel suo genere con oltre 680 animali della fauna locale presentati in diverse sale suddivise in base alle diverse stagioni.





La Taiga a cavallo

Un modo meraviglioso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di un cavallo. Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un'ora a un paio di giorni. Le escursioni vi porteranno nella natura selvaggia nelle vicinanze di Svansele Wilderness center, a 50 minuti dalla costa. È una sensazione unica cavalcare nella neve attraverso la silenziosa foresta di conifere. Con un po' di fortuna, si possono intravedere alci e renne tra gli alberi. Dopo la cavalcata, vi riscalderete attorno a un fuocherello oppure nella sauna per poi pranzare nella tipica “kåta”, la tepee sami. Oppure provate una magica cavalcata serale - al chiaro di luna, nell'oscurità più totale o talvolta anche sotto l’aurora boreale.





Safari con gli husky

Nel villaggio di Vindeln, nell'entroterra di Västerbotten, la piccola azienda a conduzione familiare Aurora Borealis Adventures offre un modo unico per vivere la natura. Al mattino conoscerete i cani husky della famiglia, che verranno poi imbrigliati davanti alle slitte per partire alla scoperta della magnifica natura. Chi vuole può guidare la propria muta di cani attraverso boschi, paludi e laghi ghiacciati. La sera viene servita la cena intorno al fuoco prima che sia il momento di infilarsi nei comodi letti di una delle due Aurora tepee. Attraverso le vetrate di queste capanne è possibile osservare l'aurora boreale oppure, se non apparisse, potete ammirare un meraviglioso cielo stellato nella fredda notte polare.