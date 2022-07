Finlandia: la felicità a portata di sauna

Con oltre 3 milioni di saune disseminate in tutto il Paese, in Finlandia c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per questo motivo Visit Finland ha stilato una guida con la selezione delle saune più note e innovative da non perdere, soprattutto in estate.

Per gli appassionati del buon cibo il nuovo Sauna Restaurant Meri è l’indirizzo da segnare. Inaugurato di recente a Vaasa, città sulla costa occidentale della regione Ostrobothnia, in questo ristorante guidato dallo chef stellato Hans Välimäki, si può godere di una sauna galleggiante e una spa marina, oltre che vivere un’indimenticabile esperienza gourmet.Se invece si è alla ricerca di una vista mozzafiato, in Lapponia, a 400 chilometri dal Circolo Polare Artico, vicino al Mar Glaciale Artico, sorge l’esclusivo Hotel Cahkal che offre un'esperienza di sauna in terrazza con vista sulla spettacolare vetta del monte Saana.A Göstä, nel cuore della regione dei laghi, ad appena 90 chilometri da Tampere, la capitale mondiale della sauna è stato inaugurato il museo Serlachius. Questo eccezionale complesso di saune coniuga arte e design all’interno di un edifico architettonicamente stupefacente che si fonde con l’ambiente lacustre che lo circonda.Perché non vivere l’incredibile esperienza del safari in pieno relax e comodamente immersi in un bagno di vapore? Nei pressi di Hossa, il villaggio settentrionale celebre per le pitture rupestri risalenti al 1500-2500 a.C, c’è una nuova struttura nascosta nella natura selvaggia ideale per chi desidera ammirare la fauna locale e godersi i benefici dell’antico rituale della sauna finlandese.Se si vuole scoprire la cultura e le autentiche abitudini per vivere l’estate come dei veri finlandesi, il complesso di sauna, spa e ristorante sulle sponde del lago Kallavesi a Kuopio nella regione di Savo è il posto perfetto.Tutti quelli che vogliono godersi l’antico rituale finlandese nel cuore di Tampere, la capitale mondiale della sauna, può recarsi nel nuovo centro Kuuma (“caldo” in finlandese). Qui gli ospiti oltre a trovare la tradizionale sauna, dopo un rilassante bagno di vapore possono fare un tuffo nella rinfrescante piscina galleggiante sul lungolago.La Finlandia offre anche spot perfetti a prova di Instagram. Gli amanti dei social che vogliono scoprire la pratica della sauna possono lasciarsi il trambusto della città di Helsinki alle spalle e godersi il rituale in riva al mare con vista panoramica sulla capitale raggiungendo facilmente con il traghetto la suggestiva isola di Lonna. Questo pittoresco angolo di terra a due passi dalla centralissima Market Square consente di abbandonarsi completamente al relax del bagno di vapore finlandese e dopo fare una nuotata rinfrescante.Per maggiori informazioni: www.visitfinland.com