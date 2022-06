Turismo d'avventura: il Brasile e i suoi straordinari parchi naturali

Secondo i dati del 2019, infatti, l'

ecoturismo

turismo d'avventura

Grande biodiversità -

Parco Nazionale Chapada dos Veadeiros -

Parco Nazionale Lençóis Maranhenses -

Parco Nazionale Foz do Iguaçu -

e ilin Brasile sono stati apprezzati dal 18,6% dei turisti internazionali che hanno esplorato il territorio. Un dato che fa riflettere considerato il fatto che il Brasile è anche dimora della più vasta biodiversità al mondo ed è al secondo posto nelle risorse naturali per il turismo, secondo il World Economic Forum. Ciò eleva il Brasile a un grande potenziale come destinazione naturale.Diverse sono le possibilità che offre il Brasile in termini d’avventura: dalle classiche spiagge bianche, ai parchi naturali con paesaggi selvaggi e incontaminati, dove è raro vedere l’intervento da parte dell’uomo. Grazie, quindi, alla sua eterogeneità di territorio - dal mare, alla montagna, fino alle colline e al deserto del nord – è possibile immergersi in una vacanza avventurosa praticando trekking, equitazione, surf, kitesurf, deltaplano, vela, immersioni subacquee e molto altro ancora, attività fruibili sia per principianti che per esperti.Tra le varie destinazioni che offre il Brasile, dal parco nazionale di Lençóis fino a Foz do Iguaçu, il paese mette a disposizione un’enorme varietà di paesaggi lussureggianti dove rigenerarsi e godere delle bellezze della natura, ormai sempre più rare e introvabili.La Chapada dos Veadeiros è un incredibile invito per gli amanti dell'ecoturismo e dell'avventura. La destinazione si trova nel mezzo del Brasile ed è coperta dal Cerrado, un bioma di savana, ed è circondata da cascate e canyon. La regione, che comprende otto comuni dell'interno dello stato di Goiás, ha la città di Alto Paraíso de Goiás come una delle principali basi di appoggio per i turisti. Il Parco Nazionale Chapada dos Veadeiros vanta più di 240 ettari di area situata tra Alto Paraíso, São Jorge e Cavalcante. Ed è nel Parco Nazionale che si trovano alcuni dei percorsi di cascate più famosi della regione. La destinazione ha infatti diversi sentieri autoguidati che attraggono soprattutto i viaggiatori che preferiscono il turismo indipendente. I sentieri sono di facile e intermedio livello di difficoltà, portando i visitatori senza grandi sforzi a montagne, valli e cascate mozzafiato. Vale da Lua è tra le immagini più famose della Chapada dos Veadeiros e anche tra le attrazioni più visitate della regione. Con una grande sequenza di rapide e calderoni, Vale da Lua diventa una deliziosa piscina, con piccole spiagge sul bordo delle rapide. La cascata Rei do Prata è la più famosa del percorso. Oltre ai rinfrescanti bagni freddi, la Chapada dos Veadeiros offre ai viaggiatori altre esperienze spettacolari, come un tardo pomeriggio nel Giardino Maytrea, facendo il bagno nelle piscine naturali di acqua termale.La sabbia bianca e fine segna il percorso paradisiaco dei viaggiatori nel Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses. Le lagune d'acqua dolce tra le dune formano uno scenario unico al mondo; infatti, la destinazione attrae turisti alla ricerca di questo fenomeno mozzafiato. Il Parco Nazionale occupa una superficie di 155 mila ettari ed è considerato il più grande parco di dune del Brasile. Sebbene le lagune siano le attrazioni principali, il turismo lì va ben oltre. Chi visita Lençóis Maranhenses può trascorrere intere giornate alla spiaggia di Caburé e Atins, oppure facendo passeggiate lungo il Rio Preguiças e il Rio Formiga e persino praticando kitesurf. È possibile, inoltre, camminare lungo sentieri inesplorati che attraversano completamente il Parco Nazionale Lençóis Maranhenses. Questo percorso, che richiede dai tre ai cinque giorni, è un sogno che si avvera per molti turisti in cerca di avventure e certamente il modo migliore e più intenso di vivere il luogo. Uno dei percorsi più popolari di Barreirinhas, il Circuito Lagoa Bonita è tra le più belle passeggiate di Lençóis. La salita, alta 30 m, è ricompensata da uno dei paesaggi più belli tra i percorsi del Parco Nazionale. L'attraversamento del Parco Nazionale Lençóis Maranhenses si può fare in tre, quattro o cinque giorni, a seconda del percorso e del ritmo del gruppo. L'ideale è partire da Atins per Santo Amaro, facendo così il percorso con meno sforzo. La traversata a piedi, sempre attraverso le dune o in riva al mare, inizia all'alba. La giornata termina a metà mattina e il tempo di percorrenza varia tra le 4 e le 5 ore.Le cascate del parco sono formate dalle acque del fiume Iguaçu, che divide Brasile e Argentina. Il lato brasiliano è ottimo per osservare le cascate: l'attrazione principale del parco brasiliano. Lungo il percorso è possibile trovare coatis, uccelli o farfalle, che giocano tra le foglie degli alberi. Il sentiero ha diversi punti di vista, perfetti per scattare foto e percepire gli spruzzi delle cascate sul viso. Uno dei punti forti del lato brasiliano sono le passerelle proiettate sull'acqua, in cui i visitatori hanno modo di ammirare la Gola del Diavolo. Per attraversare il parco, data la sua vastità, è possibile usufruire di un comodo autobus a due piani, ci sono infatti diverse stazioni all'interno del parco, ognuna con le sue attrazioni, come il ristorante Porto Canoas, la stazione Safari Macuco, la stazione Trail Poço Preto e la stazione Trail Cataratas, dove si svolge l'attività principale del locale. Oltre al tradizionale Sentiero delle Cascate, il viaggiatore può scoprire il sentiero Poço Preto, una passeggiata ecologica di 9 km in mezzo alla foresta, che alla fine ha un percorso in kayak nelle acque del fiume Iguaçu. Molto popolare è il Safari Macuco, vale a dire un tour effettuato in barca, nelle acque del fiume Iguaçu. Questo tour porta i visitatori molto vicino alle cascate, non solo per vederle dall'acqua, ma anche per fare il bagno e immergersi nelle bellissime acque cristalline.Per maggiori informazioni: www.visitbrasil.com