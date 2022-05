Avventure, foreste, birdwatching: come divertirsi in Alabama

Sulle spiagge si può nuotare e fare surf nelle acque che lambiscono le spiagge di sabbia bianca della Costa del Golfo. Si possono esplorare i 45 km di sentieri del Gulf State Park a piedi, in bicicletta o anche in Segway, osservando la fauna selvatica, dagli alligatori alle tartarughe. Gli Appalachi sono magnifici, con impegnative pareti rocciose da scalare, fiumi e rapide da percorrere con la pagaia e piste per la mountain bike.





Zip Line nel Lake Guntersville State Park -

I rari gigli del Cahaba -

Amazzonia d’America -

A piedi fino a Big Tree -

Birdwatching -

Il mondo sotterraneo -

Fish and fry -

Godersi la vista dall'alto sulle cime degli alberi del Lake Guntersville State Park, sulle rive nord-est dell'Alabama. I visitatori in genere optano per il percorso di 10 linee con quattro ponti sospesi o il percorso di 15 linee con otto ponti. Al livello del suolo, il parco offre circa 62 kilometri di sentieri escursionistici e ciclabili, rappresentando quindi il più grande lago dell'Alabama.Di una bellezza impressionante, ogni fiore bianco del giglio Cahaba, in via di estinzione, fiorisce per sole 24 ore tra metà maggio e metà giugno. Perciò è necessario prenotare velocemente una gita in canoa per vedere una delle più grandi coltivazioni di fiori, nel Cahaba River National Wildlife Refuge vicino a Birmingham. Il rifugio ospita più di 60 specie di piante e animali rari.La grande varietà di specie presente nel Delta del Mobile-Tensaw gli ha fatto guadagnare il soprannome di Amazzonia d'America. È possibile esplorare il più grande delta fluviale e la zona umida dell'Alabama in airboat, kayak o canoa e osservare alligatori e falchi pescatori insieme ai delfini nel porto.Un sentiero che corre per 275 km in Alabama da Flagg Mountain nella contea di Coosa a Indian Mountain nella contea di Cherokee prima di entrare in Georgia, dove si collega con l'Appalachian Trail. Manche meno faticosi itinerari di 13 km o 22 km su sentieri pianeggianti nella Bankhead National Forest vicino a Huntsville per vedere il Big Tree, un enorme pioppo giallo la cui circonferenza per essere coperta richiede circa quattro uomini adulti.Lo stato ha nominato il 2023 l'anno dell'Alabama Birding che prevederà un focus sui numerosi punti dedicati al birdwatching, ai festival e ai sentieri. In Alabama si contano più di 430 specie di uccelli dalle aquile calve e alle gru, ai nibbi dalla coda di rondine.Le 4.014 grotte scoperte fanno dell'Alabama del Nord un luogo di grande interesse per la speleologia, e il Cathedral Caverns State Park ospita uno dei più grandi sistemi di grotte sotterranee del mondo. Dentro ecco Goliath, una stalagmite che misura circa 14 metri di altezza con una circonferenza di 22,5 metri.Per chi ama pescare ecco Orange Beach, la capitale mondiale del dentice rosso: una volta pescato i ristoranti locali lo cucineranno per voi. Al Gulf State Park, potrete pescare sia in mare sia nel lago. Il lago Shelby è vicino alla costa, quindi si può pescare sia dalla spiaggia sia dal molo. Il lago Guntersville (il più grande dell'Alabama), il lago Wedowee e il lago Martin con la sua iconica Chimney Rock sono altri popolari luoghi per la pesca nell'entroterra.Per maggiori informazioni: alabama.travel