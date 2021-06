Lapponia svedese: un tuffo nella natura più selvaggia

La Lapponia copre un quarto della superficie della Svezia, cioè un area di 115.00 km2 e conta solo 320.000 abitanti. Camminare o andare in canoa nel cuore della notte sotto la luce magica del sole di mezzanotte è un'esperienza da provare qualche volta nella vita, così come l’esperienza di andare in motoslitta sul fiume ghiacciato nella notte polare e vedere l'aurora boreale illuminare il cielo.



Il Paese dei tre fiumi - Nella Lapponia svedese si possono vivere esperienze famose come l’ICEHOTEL e il Treehotel. Tuttavia, la regione è ancora una destinazione genuina lontana dal turismo di massa e dove domina il turismo su piccola scala costruito intorno alle persone e agli incontri, soprattutto nella parte orientale al confine con la Finlandia, chiamata Heart of Lapland. Tre fiumi formano il confine lungo 540 km tra i due Paesi con il fiume Torne che sfocia nel Golfo di Botnia. Sia il fiume Torne che l'adiacente fiume Kalix sono ancora completamente inalterati, ricchi di pesci - 85.000 salmoni nuotano ogni anno nei due fiumi -, attraversano una natura selvaggia ma anche vallate fertili con piccoli paesini dove le coltivazioni sono possibili grazie al sole di mezzanotte.



Caviale rosso - Le città gemelle di Haparanda, la città più orientale della Svezia, e Tornio in Finlandia sono situate sui lati opposti del fiume Torne e in due diversi fusi orari. Costituiscono uno storico centro di commerci e scambi e durante la prima guerra mondiale, quando la Finlandia apparteneva alla Russia, Haparanda era l'unico contatto tra i paesi dell'Occidente e il grande impero dell'Est. Tuttora è un luogo importante per il commercio e lo shopping, con tra l’altro l'IKEA più settentrionale del mondo. A sud di Haparanda e Kalix nel Golfo di Botnia si trova una miriade di isole. Qui si pesca il coregone bianco, da cui si ricava il prezioso caviale rosso, “löjrom”, la materia prima più esclusiva della Lapponia svedese.



Foche e kayak - A sud di Kalix e Haparanda si trovano i due arcipelaghi più settentrionali della Svezia composti da 1444 isole, alcune delle quali fanno parte del parco nazionale dell'arcipelago di Haparanda. In inverno, gli abitanti locali si recano nel Golfo di Botnia per una passeggiata sul mare ghiacciato, per un giro in motoslitta o per pescare attraverso un buco nel ghiaccio. In estate, invece, agli abitanti piace visitare le isole per nuotare e prendere il sole sugli scogli e sulle spiagge sabbiose, fare kayak o raccogliere bacche e funghi. L'isola più grande del parco nazionale è Sandskär, un tempo base per la caccia alle foche e per la pesca alle aringhe. La natura è varia con spiagge e boschi dove è possibile incontrare alci lungo il sentiero naturalistico intorno all'isola. All'estremità dell'arcipelago, a un'ora di barca dalla terraferma, si trova Malören, un'isola simile a un atollo e riserva naturale. Qui ci sono spiagge, rosse casette di pescatori, un faro, una caratteristica cappella del XVIII secolo ed è possibile alloggiare nel cottage del pilota. Durante una visita all'isola, si può prendere parte a un safari alle foche, fare un tour in kayak, grigliare il coregone o semplicemente rilassarsi.



Sole di mezzanotte e Aurora Boreale - Escursioni nella natura sotto il sole di mezzanotte o l’aurora boreale e passeggiate con cani husky. A 200 km sopra il Circolo Polare Artico e non lontano dalle montagne si trova il piccolo villaggio di Lannavara sul fiume Lainio. Solo 80 persone ci vivono tutto l'anno e l'allevamento delle renne è l'occupazione più comune. Qui Sara e Johan Väisänen gestiscono il rifugio Aurora Mountain Lodge e organizzano diverse attività come camminate guidate attraverso foreste incontaminate fino in cima delle montagne. Il sole di mezzanotte invita a fare passeggiate notturne, ma già da metà agosto si può partecipare a escursioni con la speranza di vedere il cielo illuminato dalle aurore boreali. Chi ama i cani non può mancare una visita ai grandi allevamenti di husky della famiglia, qui e al villaggio Särkimukka dove si trova l’altro loro alloggio, Pinetree lodge, con un totale di 240 husky che amano essere coccolati e portati a fare una passeggiata nella foresta.



13 tipi di sauna e pesca al coregone - La sauna, o bastu in svedese, è naturale per gli abitanti della Lapponia tanto quanto il sole di mezzanotte e l'aurora boreale. Il luogo migliore per immergersi nella cultura della sauna è a Kukkola, un antico villaggio di pescatori appena a nord di Haparanda. Qui ha la sua sede l'Accademia svedese della sauna, e si può imparare tutto sull’arte di fare la sauna in un piccolo museo. Al resort Kukkolaforsen ci sono ben 13 tipi di bastu di epoche e luoghi diversi, la più grande delle quali, la sauna del villaggio, può ospitare fino a 60 persone! Kukkola è altrettanto conosciuta per il rafting sulle rapide di Torne e per la pesca tradizionale del coregone che dal XVI secolo viene pescato nel fiume con una retina speciale a manico lungo. Dopo aver visitato il museo della pesca, si può provare a pescare e poi partecipare alla preparazione dei coregoni secondo la tradizione, infilzandoli in rami piccoli e abbrustolendoli sulla fiamma viva nel centro di una capanna, una vera esperienza culinaria.



Orsi e castori - Le vaste foreste della Lapponia ospitano numerosi animali selvatici. A 200 km a nord del Circolo Polare Artico su un’isoletta nel fiume Muonio al confine con la Finlandia si trova Rajamaa, una piccola impresa familiare, che offre diverse esperienze nella natura, come l’avvistamento degli orsi e dei castori. È una sensazione magica camminare silenziosamente attraverso la taiga nelle luminose serate estive fino al capanno d’osservazione dove si trascorre la notte e da dove si ha buone possibilità di vedere da vicino l’orso bruno, così come le aquile e altri animali della fauna locale. Durante il safari al castoro, ci si addentra nella riserva naturale di Pessinki e dalle rocce sopra il fiume Merasjoki si possono osservare i castori al lavoro vicino al loro rifugio in fondo alla riva. Rajamaa è certificata dal Nature's Best Sweden, il marchio nazionale dell’ecoturismo.



Gastronomia - Le esperienze culinarie nella Lapponia svedese sono molte ed emozionanti, specialmente nella Lapponia svedese orientale, dove la cultura del cibo è un misto di tradizioni culinarie svedesi, finlandesi e sami. Ristoranti e alloggi a conduzione familiare dalla costa all'entroterra servono le specialità locali in diverse varietà. Le estati lunghe e luminose forniscono bacche gustose come mirtilli e lampone artiche. I fiumi ei laghi hanno sempre fornito alla popolazione molto pesce fresco come il coregone, il salmone e il luccio e tra le carni le più particolari sono l’alce e la renna. La materia prima più esclusiva della Lapponia svedese è il caviale di Kalix, il primo prodotto svedese a denominazione di origine protetta, un caviale rosso che si ottiene dalle uova del coregone bianco pescato solo per tre o quattro settimane l’anno, a partire dalla fine di settembre. Ora è possibile partecipare a un safari al caviale di Kalix insieme a Madelene e Niklas di Cold Adventure che portano gli ospiti in mare a pescare il coregone bianco, si impara ad estrarre le uova nella fabbrica di pesce per poi preparare il proprio caviale.



