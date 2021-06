Non solo Copenaghen: cosa vedere in Danimarca

La Danimarca è pronta ad accogliere I turisti italiani. A partire dal 5 giugno, infatti, l’Italia è classificata come paese giallo che permette l’ingresso senza necessità di test all’imbarco e isolamento. All’arrivo nel paese basta fare un test rapido e gratuito direttamente in aeroporto. I bambini di meno di 15 anni possono entrare in Danimarca senza obbligo di test.I viaggiatori vaccinati, o che hanno precedentemente contratto il COVID-19, non hanno necessità di sottoporsi ad alcun test per accedere a ristoranti e attrazioni.

Non solo Copenaghen e la Sirenetta di fiabesca memoria: la Danimarca è fatta anche di pittoreschi castelli medievali e e di arditissime architetture moderne. Tutto immerso in una natura rispettata e protetta. Ecco alcuni luoghi assolutamente da visitare.



Odense, la città natale di Andersen - Dal 30 giugno aprirà la H.C. Andersen's House, nuovo museo dedicato alle fiabe di Hand Christian Andersen nella sua città natale di Odense.



Mols Bjerge National Park - Notte stellata al parco nazionale di Mols Bjerge, nello Jutland orientale.



BLOX - Un’imponente struttura e spazio urbano posto nel cuore del Cultural District di Copenhagen. All’interno del BLOX è ospitato il Danish Architecture Center, che in questo periodo offre un tour virtuale della mostra del gruppo BIG.



Æro - Relax sulla spiaggia a Æro, piccola isoletta dell’arcipelago della Fionia, ideale per una vacanza all’insegna del relax e della natura.



La Casa del Fiordo - Edificio iconico sul lungomare di Vejle, cittadina dello Jutland situata sull’omonimo fiordo. Progettato dal famoso artista danese-islandese Olafur Eliasson, Fjordenhus si ancora nel bacino del porto, direttamente sull’acqua.



Danish Lifestyle - Pedalando sul ponte ciclabile The Snake a Copenaghen.



Råbjerg Mile - La duna migratoria Råbjerg Mile, nel Nord dello Jutland, è anche conosciuta come il deserto danese. È la più grande del Nord Europa e si muove 15 metri all'anno.



Your Rainbow Panorama - La spettacolare passerella firmata da Olafur Eliasson che sormonta l'ARoS Art Museum di Aarhus, dalla quale è possibile avere una splendida vista sulla città.



Infinitive Bridge - Un ponte circolare, posizionato tra la terra e il mare, a Aarhus, per percepire le infinite prospettive di uno stesso paesaggio e interagire con chi vi cammina.



Riserva di caccia nel Nord della Selandia - Poco a nord di Copenaghen, si trova la riserva nella quale Re Cristiano V e la sua corte si dedicavano alla caccia nel XVII secolo. Ora è patrimonio mondiale dell’UNESCO.



Tuffarsi al Nord - Per chi al bagno non rinuncia da non perdere un tuffo negli harbour bath di Copenhagen o nella bellissima piscina sul tetto, con vista, del Villa Copenhagen.



