Finlandia: Lahti è European Green Capital 2021

Situata nella regione dei laghi, a circa 100 chilometri a nord-est di Helsinki nella baia meridionale del lago Vesijärvi, Lahti rappresenta un nuovo modello di sostenibilità in Europa. Lahti è la città più piccola e più settentrionale ad aver mai vinto il Premio. Un riconoscimento al lavoro svolto per diventare sempre più ecologica e sostenibile.



Sport en plein air - La nuova Capitale Verde d’Europa rappresenta una destinazione ideale per chi è alla ricerca di una vacanza sostenibile e rigenerante, fatta di sport all’aria aperta e attività immerse nella natura. Ancora prima di diventare la nuova Capitale Green, infatti, Lahti è sempre stata apprezzata per le sue bellezze naturali e per la possibilità di praticare numerosi sport. Un luogo di sport invernali e piste da sci in mezzo alla foresta, oltre alla più grande area lacustre d'Europa.



Un territorio tutto da scoprire - Con migliaia di chilometri di sentieri da esplorare, la zona dove si trova Lahti – alle porte del lago Päijänne, il secondo più grande della Finlandia e sede del parco nazionale omonimo. Lahti è perfetta per andare in bicicletta tutto l'anno, anche in inverno - grazie ai molti nuovi percorsi. È possibile affittare delle fatbike elettriche, per esempio, dal resort Vierumäki per un tour o unirsi a un tour con una guida.



La città dello sport - Gite in kayak, nuoto, passeggiate a piedi o in bicicletta nelle stagioni più calde. A Lahti e in tutta “la terra dei mille laghi” ce n’è per tutti i gusti e per tutte le stagioni. Una nomea che ha fatto il giro del mondo: affermata a livello internazionale come città degli sport invernali, Lahti ha già ospitato sette campionati mondiali di sci nordico FIS, stabilendo un record mondiale.



Per maggiori informazioni: www.visitlahti.fi/en