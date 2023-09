Amsterdam, indicazioni per gourmet "da strada"

L’assioma si conferma anche in cucina e sulla tavola dei tanti ristoranti sempre più celebri nel circuito della gastronomia. Ma per chi passeggia in questa magnifica città tra canali e viali alberati, non c’è solo questo: nella capitale olandese lo street food diventa un’arte, mentre è in atto una grande riscoperta dei cibi più genuini e tradizionali. Qualche indicazione per gourmet da strada.

Amsterdam è una città in cui l'età media è di poco più di 40 anni e anche per questo non smette mai di stupire.

Da Trapani a Marsala, on the road sulla Via del Sale

Stubbe's haring - Non distante dalla stazione ferroviaria, sul ponte del canale Sigel, il chiosco del vero streetfood olandese: l'aringa! Imperdibile il Broodje Haring, soffice panino farcito con aringa cruda leggermente marinata, cipolla a cubetti e fettine di cetrioli sottaceto.



Bunk - L’ex-chiesa convertita in ostello di design nel cuore di Amsterdam Noord, punto d'incontro di artisti e designer, è il posto giusto per un aperitivo a base di gin, vodka e jenever artigianali. Il brunch qui è tradizionale con un tocco...bio e salutista.



Karpershoek Café - Il più antico pub di Amsterdam, fondato nel 1606 come locanda sul fiume IJ per i marinai della VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Compagnia Olandese delle Indie Orientali), oggi è l'indirizzo ideale per gustare una birra -rigorosamente olandese- in un ambiente storico dall'atmosfera autentica.



Leggi Anche Amsterdam: cinque indirizzi per il turista creativo

Amsterdam Cheese Company - A 10 min a piedi dal Karpershoek Cafè, nel quartiere Binnenstad ospita il negozio di formaggi di piccoli allevatori indipendenti nelle vicinanze della capitale, per acquistare un souvenir gastronomico di qualità o degustare in loco prodotti tradizionali come il Gouda, il formaggio più conosciuto e consumato d'Olanda.



Van Wonderen Stroopwaffles - Il meglio degli stroopwaffel, il biscotto-cialda zucchero e cannella tipico olandese, perfetto per una pausa-merenda nel quartiere Grachtengordel.



Winkel Cafè - Al n.43 di Noordermarkt la sosta è d'obbligo per gustare uno dei dolci simbolo dell'Olanda: la apple taart, una torta di mele dal cuore morbido, con aggiunta di limone e cannella, servita rigorosamente tiepida. Sulle grandi fette alte viene in genere aggiunta abbondante panna fresca.



Albert Cuypmarkt - Il mercato all'aperto più grande e popolare dei Paesi Bassi, nel quartiere De Pijp - tra le zone più vivaci di Amsterdam - è ideale per assaporare specialità popolari come i Poffertjes: piccoli pankakes ricoperti di burro e zucchero a velo; o sperimentare il brivido del "drop", la liquirizia salata olandese.