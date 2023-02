Arte, movida e sapori in Europa: scegliete la vostra capitale

Qualunque sia la ragione che spinge a partire, Civitatis - specializzata in visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo - può dare una mano a chi vuole prendere quest’ardua decisione nel migliore dei modi, selezionando i must delle capitali europee assolutamente da non perdere.



Amanti dell’arte? – Le danze si aprono con Londra. Difatti, l’iconica Big Smoke vanta alcune tra le gallerie più famose al mondo: dal British Museum, dove potrete ammirare la stele di Rosetta o i marmi di Elgin, passando per la National Gallery e i suoi oltre 2300 dipinti di artisti quali Rembrandt, Tiziano, Van Gogh o Michelangelo, fino al Tate Modern, il museo d’arte moderna più importante della capitale britannica. Un’altra città perfetta per contemplare capolavori senza tempo è sicuramente Amsterdam. Pensate un po’, potrete spostarvi da una mostra all’altra in bici. Esiste forse qualcosa di più tipico di questo? Tre delle tappe obbligate sono il Museo Van Gogh, il Rijksmuseum e il museo Rembrandt. E poi, come poter tralasciare Parigi? Con mostri sacri dell’arte quali il Louvre, il Museo de Orsay, il Museo Rodin o il Centro Pompidou, la ville lumière occupa a pieni meriti un posto d’onore nella check list delle capitali europee da visitare.



Per i foodies più incalliti - Pasta, pizza, supplì, pecorino, caprese, gelato… Roma è l’indiscussa mecca del buon mangiare e, grazie alla sua gastronomia ineccepibile, prende per mano turisti e curiosi, accompagnandoli in un viaggio tra sapori e cultura. Dalla visita del mitico quartiere di Trastevere a un corso di pasta e tiramisù, la città eterna rende omaggio all’estasi di sensi, ragion per cui spicca tra le mete più amate dagli inguaribili foodies. Da non perdere è senza alcun dubbio anche la cucina di Madrid. In effetti, in Spagna potrete mangiare benissimo e spaziando tra infinite specialità locali, e la capitale non è da meno. Tra un’infinità di accattivanti ristoranti, bar e mercati, potrete assaporare ottime tapas accompagnate da un libidinoso calice di vino, portando la tradizione in tavola con piatti irresistibili anche ai palati più sopraffini.



Un tuffo nel passato - Visitare una qualsiasi delle capitali europee equivale a catapultarsi in epoche remote, perdendosi tra gli eoni del tempo. Ecco che approdiamo ad Atene, culla della democrazia: a spasso per le sue vie, tra suggestivi monumenti e architettura mozzafiato, verrete traghettati nell’antica Grecia, all’origine della cultura europea. Un altro must europeo in quanto a storia è Berlino. Dall’antichità (vedi Pergamonmuseum) fino al Medioevo, passando per l’Impero Prussiano per arrivare alle due Guerre Mondiali, la capitale tedesca ha davvero molto da offrire.



Un’avventura low cost - Nello stilare la lista dei must delle capitali europee, va tenuto conto di tutte le possibilità, esigenze e disponibilità economiche. Viaggiare non significa per forza spendere un occhio della testa: basti pensare a gioielli come Varsavia o Bucarest in cui il viaggio può essere veramente low cost. Entrambe offrono scorci tutti da scoprire, un’ampia varietà di attività e una miriade di storie che vale la pena conoscere. Con il free tour di Bucarest potrete godervi l’affascinante atmosfera della capitale rumena, ricca di contrasti grazie alle sue chiese ortodosse e ai suoi edifici all’avanguardia. Invece, con il free tour di Varsavia esplorerete il suo centro storico, conoscendo da vicino la vita di illustri personalità polacche come Marie Curie o Frédéric Chopin.



Ideale per i party animals - Se avete il ritmo nel sangue e non vedete l’ora di far festa, Budapest è la scelta giusta per voi! La capitale ungherese, must europeo per eccellenza, si distingue per la sua vivace movida e per gli innumerevoli cocktail bar e locali da capogiro. Che ne dite esplorare i suoi emblematici pub? Vi lasceranno di stucco. Anche se la sua vita notturna inizia molto prima che in altre città, Dublino è un altro must perfetto per godersi la notte in Europa. Vi basterà bazzicare nei pressi del Temple Bar, una zona ricca di spazi culturali, bar e tipici pub irlandesi in cui sorseggiare buone pinte di birra.