Lisbona splendida: gli eventi da mettere in agenda

Se state pianificando una fuga verso il sole, ecco alcuni eventi interessanti in programma per il 2023, tra concerti, festival, spettacoli e molto altro.



Musica pop - Per gli amanti della musica, Lisbona offre concerti di ogni genere e stile. Per celebrare il 15° anniversario del celebre album "Inside In/Inside Out", i The Kooks, pilastri dell'indie pop britannico, si esibiranno al Campo Pequeno il 24 Gennaio 2023. Ospiti speciali i The Snuts, che apriranno lo show. Il 28 gennaio potrete invece partecipare a una serata con Michael Bublé presso l'Altice Arena: il cantante di fama mondiale ha infatti aggiunto un'ulteriore data a Lisbona, dopo il tutto esaurito dello spettacolo previsto per il giorno precedente. Presente anche la scena musicale italiana con Eros Ramazzotti che dopo 14 album, tour europei e mondiali da tutto esaurito, premi, nomination e riconoscimenti, festeggia 35 anni di carriera con un altro tour mondiale, che farà tappa a Lisbona il 3 e 4 febbraio sempre all'Altice Arena.



Arte d'avanguardia - In primavera toccherà invece al Sónar, che si terrà per la prima volta nella capitale portoghese dal 31 marzo al 1° aprile: nell'arco di 3 giorni, artisti internazionali si esibiranno in alcuni luoghi emblematici della città, con eventi diurni e notturni ispirati alle ultime tendenze della musica elettronica, delle arti visive e della cultura digitale.



Gatti e Harry Potter - Dopo quasi 10 anni, torna anche lo spettacolo della tribù felina più conosciuta al mondo: Cats. Dal 14 al 19 febbraio il musical senza tempo di Andrew Lloyd Webber, andrà in scena presso il Centro de Lazer do Campo Pequeno. Anche le scenografie ei costumi sono elementi suggestivi dello spettacolo, che racconta la storia dell'incontro dei gatti Jellicle al Jellicle Ball. Il 25 febbraio l'Orchestra Philharmonia das Beiras, con oltre 90 musicisti sul palco, eseguirà dal vivo Harry Potter e il Principe Misterioso, mentre il film verrà contemporaneamente proiettato su uno schermo ad alta definizione.



Sport - Dall'1 al 9 aprile 2023, i tennisti più promettenti daranno il meglio di sé nell'edizione 2023 del Millennium Estoril Open , il torneo portoghese che attira migliaia di spettatori a Estoril, alle porte di Lisbona. Gli sportivi si potranno cimentare anche nella celebre mezza maratona di Lisbona, che ogni anno hanno aperto oltre 30.000 partecipanti da tutto il mondo. In programma per il 12 aprile, la gara segue un percorso con partenza a metà del Ponte 25 de Abril e arrivo presso il Monastero de Jeronimos.



Cinema - Per chi ama il cinema indipendente, da non perdere dal 27 aprile al 7 maggio IndieLisboa, con più di 250 film, cortometraggi e documentari, oltre a dibattiti, workshop, incontri, feste e concerti, tutto presso la Cinemateca Portuguesa. È prevista anche una sezione esclusiva dedicata ai più giovani, Indie Júnior, con film, laboratori e una festa per bambini di tutte le età. Rimanendo in tema, QUEER LISBOA - International Queer Film Festival '23 (date da confermare), presso Cinema São Jorge in Avenida da Liberdade, è l'unico festival cinematografico portoghese dedicato esclusivamente alla proiezione di film Lgbt+, insieme a workshop, conferenze, masterclass e mostre.



Cultura ed enogastronomia - Ad agosto, in dati ancora da confermare, Lisbona diventa un museo a cielo aperto grazie al festival Lisboa na Rua, con le piazze ei parchi della città che si animano con spettacoli teatrali, cinema, musica, danza, letteratura e molto altro ancora. Sempre ad agosto in data da confermare, torna ad Alcochete la Festa dei Berretti Verdi, la cui fondazione risale a oltre 70 anni fa e il cui fascino attira migliaia di visitatori. Festa della Vendemmia, un'occasione per approfondire la cultura vitivinicola locale e celebrare il lavoro agricolo. Non mancheranno musica live e assaggi gourmet.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com