L'antica Augsburg, la città più green della Germania

Questa “foresta urbana” è ricca d'acqua, che viene prodotta e utilizzata in modo razionale attraverso un processo di filtraggio naturale, per poter ottenere una ottima acqua potabile e allo stesso tempo per evitare uno spreco delle risorse della rete idrica e dei canali che attraversano Augsburg. Già nel XV secolo esisteva una centrale di approvvigionamento di acqua potabile che, insieme alle 22 strutture storiche è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ma c’è dell’altro.





Il Giardino Botanico -

Lo Zoo -

Giardino del Palazzo Schaezler -

Orto pubblico di erbe aromatiche -

Il Museo di storia naturale -

Nella parte settentrionale della “foresta urbana” si trova il Giardino Botanico, inaugurato nel 1636. Oggi rappresenta una delle destinazioni più popolari della città dei Fugger. Più di 3.000 specie di piante sono presenti nel Giardino Botanico di Augsburg, distribuite in vari giardini a tema, su un'area ampia 6,5 ettari. Le aree sono suddivise in diversi giardini come il Giardino Giapponese, il Giardino Saggio, l'Eco Giardino, il Giardino delle Rose e altri. Durante alcune sere d'estate, nel Giardino Botanico vengono inoltre organizzate piacevoli serate musicali.Lo Zoo di Augsburg fa parte dei 20 parchi zoologici più grandi della Germania e si trova proprio all’interno di questo bellissimo parco, nella “foresta cittadina”. Il fulcro dello Zoo è la zona africana ampia 3 ettari, nella quale si muovono, in grandi spazi, zebre, rinoceronti bianchi, struzzi, antilopi e giraffe. Una parte interessante da visitare è la voliera per gli uccelli, dove si possono osservare da vicino anche trampolieri e anatre.Questa grande area verde, senza barriere architettoniche e caratterizzata da alberi secolari, presenta anche un grande parco giochi avventura e un trenino panoramico dello Zoo, che offre ai visitatori giochi, svago e relax.Lo Schaezlerpalais, il cui giardino è stato ricostruito nel 2004/2005 sulla base dei progetti storici originali, si trova al centro di Augsburg, lungo la Maximilianstrasse. All’interno di questa oasi naturale, grande 1150 mq, si trova una vasca con una fontana e alti muri di cinta, che fanno del giardino un "hortus conclusus”, piantumato con alberi da frutto. È un luogo suggestivo e molto amato dalle coppie di sposi, adatto ai servizi fotografici. Con "Art in the Garden" le collezioni d'arte e i musei di Augsburg evidenziano una nuova serie di mostre da visitare nel giardino dello Schaezlerpalais, dove vengono presentate diverse opere d'arte plastiche, scultoree e installazioni.Il "Giardino delle erbe aromatiche di Augsburg" è uno spazio pubblico ben curato nella città, presso la Porta Rossa. Fu adibito a orto nel 1530 e riaperto nel 1985. Qui crescono coriandolo, erba cipollina, vari tipi di salvia e molte altre erbe aromatiche e piante medicinali. Periodo di apertura: da aprile a ottobre.Il Museo offre diversi spunti di riflessione in merito allo sviluppo della storia naturale, partendo dagli inizi della vita nel nostro pianeta. Vengono descritti e mostrati minerali, pietre preziose e si possono ammirare mostre di zoologia, con animali provenienti da tutte le regioni del mondo. In una mostra specifica viene evidenziato il confronto tra l'attuale mondo animale e vegetale e i fossili risalenti a milioni di anni fa e presenti nella Germania meridionale con un clima subtropicale. Un'attrazione del museo è la presenza di animali vivi e i relativi ecosistemi, descritti da video esplicativi.Per maggiori informazioni: www.augsburg-tourismus.de