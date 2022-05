Il Portogallo da scoprire in bici: tre percorsi favolosi

In Portogallo ci sono oltre 1.375 km di percorsi ciclistici. La

in terra lusitana è grande e a breve distanza: nel giro di pochi chilometri si passa da alti monti a spiagge dorate, dalla confusione delle città alla calma dei piccoli borghi di campagna. Tra i diversi itinerari, eccone tre particolarmente interessanti.Questo itinerario permette di scoprire un Algarve unico, il cui entroterra, immerso in un paesaggio quieto e verdeggiante, cela borghi tradizionali e scorci spettacolari. L’itinerario, segnato da un’apposita segnaletica e pannelli interpretativi, attraversa longitudinalmente la regione. La via ha origine da un antico sentiero religioso, seguito dai pellegrini che si recavano al Promontório de Sagres, luogo in cui furono rinvenute le reliquie di S. Vincenzo. Da Alcoutim, in prossimità del fiume Guadiana, fino a Cabo de São Vicente, il percorso si snoda su quasi 300 chilometri suddivisi in 14 tratti, al cui inizio e alla cui fine si trovano strutture ricettive e di ristorazione che offriranno ai turisti la possibilità di immergersi nella cultura lusitana. Per tutto il percorso, poi, c’è un crescendo di colori e profumi della vegetazione, tra rosmarino, lavanda, finocchio, timo, cisto, erica e persino orchidee, sebbene più rare.Si tratta del primo dei 14 percorsi ciclistici che formano la rete Eurovelo ed è un lungo viaggio che ha inizio a Capo Nord in Norvegia e termina a Capo di San Vincente in Portogallo, luogo noto come “la fine della terra”. L’itinerario in totale è lungo circa 800 chilometri e attraversa climi, paesaggi, culture e lingue diverse. Dopo un lungo percorso in Spagna, la EuroVelo 1 attraversa finalmente il Portogallo per circa 200 chilometri, tra piccole baie, distese di sabbia e insenature rocciose. Merita una visita Faro, città medievale che viene attraversata dalla EuroVelo 1. Qui il centro storico è circondato da antiche mura che al loro interno nascondono una cattedrale gotica. Non appena fuori dalle mura sorge invece il centro moderno, con palazzi, piazze e ristoranti dove gustare la cucina tipica portoghese.La Via Vicentina è un cammino percorso molto particolare che si divide in due itinerari. Il “cammino storico”, di 230 km, è il percorso più lungo e va da Santiago do Cacém al Cabo de São Vicente. Si tratta di un percorso campestre, con 12 tappe, che può essere fatto a piedi o in bicicletta, attraverso boschi, cittadine e villaggi, dove ogni angolo cela secoli di storia. Il “cammino dei pescatori”, invece, rincorre l’oceano attraverso sentieri che portano a spiagge o piccoli porti di pescatori, per 125 km, fra Porto Covo e Cabo de São Vicente. A differenza del cammino storico, questo è un itinerario pedestre, che esige di più dal fisico, e si suddivide in cinque tappe e quattro percorsi complementari.Per maggiori informazioni: Ente del Turismo del Portogallo www.visitportugal.com