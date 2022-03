Polinesia Francese: a Bora Bora per una vacanza da sogno

La meravigliosa laguna di Bora Bora è perfetta per tutti i tipi di sport acquatici ed esperienze legate alla natura, come l’incontro con le testuggini sott’acqua e con le razze. Ma non è tutto.



Le case sulla laguna - I bungalow sospesi sull’acqua sono un’attrazione imperdibile di Bora Bora e Le Isole di Tahiti. Da queste suite costruite sulla laguna è possibile godere dei magnifici colori delle acque e di tramonti indimenticabili. Ideati e costruiti secondo lo stile tahitiano, questi bungalow offrono un accesso diretto alla laguna che si trova proprio sotto di loro e promettono un autentico “nido” in cui rilassarsi.



L’isola primogenita - Visitare Bora Bora significa anche tornare alle origini, poichè il suo antico nome significava “la primogenita”: secondo la leggenda Bora Bora fu infatti la prima isola che emerse dal mare dopo la creazione di Raiatea da parte di Taaroa, il dio supremo. Venne però chiamata Bora Bora in seguito, e l’aspetto più curioso della storia è che la lettera “B”, che compare ben due volte nel nome dell’isola, non esiste nella lingua tahitiana. Quando il capitano Cook udì per la prima volta questo nome, capì male e scambiò per una “B” il lieve suono della “P” in tahitiano; così chiamò l’isola Bolabola, che si evolse successivamente in Bora Bora.



Paesaggi incantevoli - È possibile esplorare l’isola su tre diversi livelli. Via mare, per scoprire i vivaci colori di flora e fauna acquatiche, con il rosso dei coralli e il bianco dei pesci tropicali: oltre allo snorkeling si possono organizzare escursioni in barca, con una sosta per un picnic in una delle numerose, splendide spiagge. A bordo di un elicottero, per visitare Bora Bora per via aerea, oppure, semplicemente perlustrarla a piedi, per godersi gli incantevoli paesaggi o lasciarsi incuriosire da gallerie e negozi con prodotti locali, come le perle nere.



Per maggiori informazioni: www.tahititourisme.it