Mauritius, un arcipelago di piccole meraviglie

Se l’entroterra è senza dubbio affascinante con i suoi paesaggi lussureggianti, la costa di Mauritius offre altrettante ragioni per essere scoperta ed esplorata nei modi più diversi: con una nuotata o con un’escursione in barca alla ricerca di nuovi orizzonti offerti dagli isolotti minori che riflettono, il fascino della natura originaria di quest’isola vulcanica.



L’Ile aux Cerfs – Tra questi isolotti, l’Ile aux Cerfs è una tappa d’obbligo. Scintillante contrappunto delle lunghe spiagge di sabbia bianca e fine della costa est, l’Ile aux Cerfs è raggiungibile in pochi minuti da diversi approdi in barca (ma anche in motoscafo, piroga, barca con il fondo di vetro, catamarano... e addirittura una nave pirata!). Uno dei punti di interesse più apprezzati dagli appassionati del genere è senz’altro lo scenografico campo da golf a 18 buche. Chi non è interessato al green, potrà invece rilassarsi in una delle meravigliose spiagge o concedersi un pranzo in uno dei deliziosi ristoranti vista oceano.



L’Ile d’Ambre - C’è poi l’Ile d’Ambre, destinazione ideale per un’escursione in kayak tra le mangrovie della laguna. Quest’isoletta è caratterizzata da un paesaggio incontaminato: una volta approdati all’Ile d’Ambre è possibile visitare le rovine del posto, fare una passeggiata nella foresta, o semplicemente rilassarsi e gustare un ottimo piatto mauriziano dopo una nuotata nella laguna.



Gunner’s Coin - La costa settentrionale dell’isola offre ancora più varietà: il piccolo gruppo di isolotti a nord di Mauritius è diventato una tappa molto amata dai sub. Raggiungibili in catamarano o in motoscafo, meritano una deviazione dagli itinerari principali. Lo snorkeling nelle acque cristalline di Gunner's Coin, dove tra gli anfratti della scogliera nidificano gli uccelli marini, le piacevoli nuotate e i pic-nic intorno a Flat Island e Gabriel Island renderanno la giornata indimenticabile.



L’Ile aux Bénitiers - Lungo la costa ovest, nelle immediate vicinanze di Le Morne (sito patrimonio UNESCO), si trova l’Ile aux Bénitiers, un'isoletta di 1 chilometro quadrato, completamente pianeggiante, punto ideale per nuotare o praticare snorkeling. È raggiungibile da Case Noyale e La Gaulette, da Le Morne, Black River o Flic en Flac e dalla zona settentrionale di Mauritius. L’escursione solitamente include anche barbeque e bevande all’arrivo; il tragitto per arrivarci è inoltre un punto strategico per avvistare i delfini. Nella stessa area transitano anche le balene, avvistabili con un po’ più di fortuna.



l’Ile aux Aigrettes - Completando il giro dell’isola, una splendida riserva naturale visitabile è l’Ile aux Aigrettes: quest’isoletta di 27 ettari, situata a 800 metri dalla costa sud-orientale, ospita ciò che rimane della foresta secca costiera che una volta ricopriva gran parte dell’isola. Dal 1985, la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) ha disinfestato, ripiantumato e restaurato il 90% di quest’isola corallina reintroducendo piante autoctone, uccelli e rettili e ricreando la riserva naturale ideale per una flora e una fauna introvabili altrove. Un professionista vi guiderà tra le tartarughe giganti e le colombe rosa che sono state salvate e liberate dopo un’opera di conservazione durata trent'anni.



l’Ile aux Fouquets - Nei pressi di Mahébourg, l’Ile aux Fouquets, testimonia l’importanza di Mauritius sulle rotte commerciali nell'Oceano Indiano. L'Ile aux Fouquets, conosciuta anche come Ile aux Phare, è infatti caratterizzata dalla presenza di un faro che viè stato eretto nel 1864, per guidato le navi verso il porto di Mahebourg, l'insediamento francese originale, che rimase un porto importante fino all'inizio del XX secolo, quando gli inglesi trasferirono tutte le operazioni portuali a Port Louis, sul lato opposto dell'isola. Le rovine forniscono ombra dal sole o riparano dal vento e l'Ile aux Phare è quindi un luogo ideale per un picnic, molto amato anche dalla popolazione locale e dai pescatori. Una colonia di uccelli tropicali nidifica proprio dietro il faro.



Per maggiori informazioni: www.tourism-mauritius.mu/it