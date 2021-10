Caraibi: ad Aruba un paradiso tutto per te

Tuttavia, dopo un periodo così complicato per tutti, molti viaggiatori sono soprattutto alla ricerca di una connessione più profonda con la natura e con sé stessi e di luoghi che possano aiutarli a ritrovare un senso di pace e armonia. Vi sveliamo quindi alcuni luoghi tra i più tranquilli che potrete trovare ad Aruba, gemme nascoste per scovare il vostro angolo di paradiso in un’isola che è essa stessa un paradiso.



Tres Trapi, 3 scalini verso il mare - Situata lungo le scogliere calcaree che circondano la costa nord-occidentale nell’area di Malmok appena a sud di Boca Catalina, Tres Trapi è caratterizzata da una serie di gradini scavati nelle rocce che portano ad una piccola baia sabbiosa. È uno dei luoghi migliori per fare yoga o meditare, ma anche semplicemente per rilassarsi sulla scogliera calcarea, con il sottofondo ipnotizzante delle onde che si infrangono sulla riva rocciosa. Scendete nella baia per immergervi nelle acque cristalline e non dimenticate pinne e boccaglio per ammirare la vita sottomarina a due passi dalla spiaggia.



Il Labirinto della Pace - Costruito tra il 1194 e il 1220, il labirinto originale si trova nella Cattedrale di Chartres vicino a Parigi, in Francia, ed è stato replicato in tutto il mondo con l'obiettivo di portare pace e serenità a chi lo attraversa. Il Labirinto della Pace di Aruba è stato creato nel 2005, e nel corso degli anni, migliaia di persone hanno percorso i suoi tracciati godendo della calma e serenità che trasmette, grazie soprattutto al contesto naturare unico in cui è situato. Arroccato in cima a una collina a pochi passi dalla storica Cappella Alto Vista con vista sui dolci rilievi circostanti e sul mare, questo luogo vi trasporterà lontano e vi aiuterà a rilassare mente e corpo.



Una piscina privata - La "nuova" piscina naturale, situata vicino alle rovine dalle miniere d’oro Bushiribana, è stata creata molti anni fa dagli sforzi congiunti delle onde e dei forti venti. Non si tratta quindi di qualcosa di veramente “nuovo”, ma che è stata scoperta solo di recente, al contrario della ben più famosa Piscina Naturale situata all’interno del Parco Nazionale Arikok. Questa gemma nascosta, raggiungibile tramite una scaletta, è completamente occultata alla vista, tanto che non la si nota fino a quando non ci si trova proprio sul bordo della scogliera calcarea. Una volta scesi, una splendida piscina di acqua turchese, poco profonda e protetta dalle onde, si aprirà davanti ai vostri occhi. E dopo aver fatto una piacevole nuotata, troverete molte rocce lisce su cui rilassarvi e godervi l'ambiente unico che vi circonda.



Wariruri e il suo ponte naturale - Questa spiaggia si trova sulla strada che dalla Cappella Alto Vista si dirige verso il mare. Qui, le stesse forze della natura che hanno creato la baia hanno anche scolpito un ponte naturale. Wariruri, consigliata soprattutto nei giorni feriali quando è davvero possibile che troviate la spiaggia tutta per voi, è un luogo molto popolare tra i surfisti locali e spesso si possono ammirare pescatori locali mentre pescano dalle basse scogliere che fiancheggiano entrambi i lati della spiaggia.



Un faro alternativo - Spesso dimenticato per via della popolarità e dell'imponenza del Faro California, il Faro di Colorado Point si trova all'estremità opposta dell'isola, sulla punta sud-est. Anche se non ha la struttura tipica di un faro - è una costruzione metallica con una luce in gabbia - il punto panoramico di Colorado Point offre una splendida e suggestiva vista sul mare e sull'isola. Nei dintorni troverete alcuni sentieri da esplorare lungo le scogliere che regalano angoli per rilassarsi e ammirare la magnificenza del mare.



Il Bubali Bird Sanctuary - Non c'è bisogno di essere un appassionato di birdwatching per godersi i dintorni rigogliosi e rilassanti del Bubali Plas Bird Sanctuary. Aruba è la patria di più di 220 specie locali e migratorie e con questo santuario, situato nella zona di Palm Beach, offre agli uccelli una fonte di cibo sicura, nonché aree di riproduzione e nidificazione. Sedetevi, rilassatevi e lasciate che i suoni della natura di Aruba vi trasmettano calma e serenità.



La selvaggia Boca Grandi - Boca Grandi si trova nella parte meridionale dell'isola. Questa spiaggia, caratterizzata da morbide dune di sabbia contornate dalla cosiddetta “uva di mare”, si affaccia su un punto di mare che i venti costanti rendono perfetto per i kitesurfer più esperti, che la raggiungono soprattutto nei fine settimana. Durante la settimana invece la spiaggia è quasi sempre deserta, permettendovi di godere di un po' di tranquillità immersi nella natura più selvaggia.



Per maggiori informazioni: www.aruba.com