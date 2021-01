Polinesia Francese: le magnifiche perle attorno a Tahiti

La spiaggia nera - Trascorrere una giornata di sole alla caratteristica spiaggia dalla sabbia nera, sulla costa est dell’isola. Il panorama è del tutto particolare, con un suggestivo contrasto tra il colore scuro della sabbia e la trasparenza delle acque che ne lambiscono il bagnasciuga. Questa spiaggia è anche rinomata tra i surfisti che qui trascorrono intere giornate sfrecciando tra le alte onde dell’oceano Pacifico.



Il mercato di Papeete - Da non perdere una visita al tipico mercato di Papeete, la capitale, la mattina presto, per confondersi tra i locali durante le ore di maggiore affluenza. Qui potete infatti assaporare l’”uru”, il frutto dell’albero del pane, il “taro” un particolare tubero, le banane “fei” e poi i manghi, pompelmi e le succulente angurie. Al mercato è possibile, inoltre, trovare fiori, con le “mamas” locali intente a produrre le esotiche collane e corone di fiori freschi, olio di monoi, gioielli e prodotti di artigianato locali.



Moorea – Nonostante le Isole di Tahiti siano solitamente associate a spiagge bianche e scenari marini da sogno, l’interno delle isole dell’arcipelago della Società è un paesaggio diverso. Le isole, infatti, hanno un interno verde e rigoglioso con alte cime montuose che regalano viste spettacolari sull’intera laguna. Trekking, passeggiate a cavallo, ed escursioni in quad sono l’ideale per avventurarsi alla scoperta di questi tesori naturali.



Taha’a – Taha’a, “l’isola della vaniglia” è una delle perle indiscusse dell’arcipelago. Irrinunciabile assaporare uno dei dolci preparati con la pregiatissima qualità di vaniglia dell’isola, magari mentre ci si gode un magico tramonto polinesiano dal proprio overwater.



Huahine – Per scoprire l’incantevole Huahine, l’ideale è trascorrere una giornata in barca per godersi gli infiniti colori della sua laguna. I villaggi di Fare e Parea sono poi caratterizzati da splendide spiagge di sabbia bianca da cartolina.



Tikehau – Tikehau, l’isola dalla sabbia rosa nell’arcipelago delle Tuamotu, è un’incantevole laguna di forma ovale. Nelle calde giornate polinesiane, un’esperienza imperdibile è un’escursione in barca su uno di questi isolotti deserti, accompagnata da un gustosissimo picnic all’aperto a base di pesce crudo, pesce alla griglia e riso con latte di cocco.



Fakarava – Insieme alla bellissima Rangiroa, è una delle isole maggiori dell’arcipelago delle Tuamotu. L’atollo è un ambiente unico e incontaminato, ricco di coloratissimi pesci, squali e magnifici coralli che rappresentano in pieno il nome stesso dell’isola, che in polinesiano significa proprio “bella” o “che rende le cose magnifiche”. Per i più esperti come per i neofiti, vale la pena qui provare un’esperienza di snorkeling o di diving, immersi nelle infinite bellezze della fauna e della flora sottomarina di questa laguna, divenuta patrimonio UNESCO.



Rangiroa – E’ l’isola più estesa dell’arcipelago delle Tuamotu, è anche la seconda laguna più grande del mondo. In questo variegato spettacolo naturale, un’esperienza del tutto particolare è una visita all’unica vigna della Polinesia Francese. Sul terreno di Rangiroa, vengono infatti coltivate alcune qualità di vite che vengono utilizzate per la produzione del Vin de Tahiti. E’ possibile prenotare una visita alla vigna con degustazione dei vini.



Manihi – A Manihi non si può rinunciare ad una visita ad una pearl farm locale, per osservare l’affascinante sviluppo delle ostriche da perla. L’esperienza consente di comprendere il duro lavoro necessario a ottenere la preziosa gemma, incarnazione della bellezza de Le Isole di Tahiti e trovare anche qualche buon affare per comprare perle di qualità.



Ahe – E’ una piccola isola dell’arcipelago delle Tuamotu, a circa 1 ora e 15 di volo da Tahiti. In questa piccola perla dell’arcipelago, è interessante alloggiare presso una delle Pensions de Famille locali per respirare la tranquillità e l’intimità dell’isola stessa. Questo tipo di sistemazione, oltre che più economica rispetto ai resort delle isole principali, dà la possibilità ai turisti di entrare in contatto con la famiglia del posto e conoscerne le autentiche tradizioni e usanze.



