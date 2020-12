Canarie da sognare: gli incredibili colori dell’Atlantico

Playa La Francesa, La Graciosa - Nei 30 chilometri quadrati dell'isola de La Graciosa è custodita una costa piena di calette e spiagge selvagge tra le quali si distingue la spiaggia di La Francesa. Qui la sabbia è bianca e fine e contrasta con il blu turchese del mare quasi sempre calmo.



Playa Grande en El Poris de Abona, Tenerife - El Porís de Abona è una piccola località di pescatori e di turismo locale posizionata sulla costa sud-orientale dell’isola di Tenerife. Questo luogo è uno spot per immersioni che può interessare tutte le categorie di dai principianti agli esperti. Si tratta di una bella spiaggia di sabbia fine, frequentata dalla gente del posto che apprezza le trasparenze dell’acqua.



Caleta del Mero, Lanzarote - Le dune di sabbia bianca visibili su entrambi i lati della strada e le acque azzurre turchesi del mare contrastano con i colori scuri delle rocce vulcaniche, formando il meraviglioso quadro di Caleta del Mero. Situato in uno splendido ambiente del nord di Lanzarote, nel Comune di Haría. Questo meraviglioso paesaggio naturale di dune e acque cristalline con tutte le sfumature dell’azzurro, fa innamorare chiunque lo visiti.



Playa Risco del Paso Fuerteventura - Playa del Risco del Paso è facilmente accessibile e per questo è il luogo ideale per rilassarsi, trascorrere una tranquilla giornata con la famiglia, gli amici e senza folla. Il mare è l’emblema del colore verde acqua, come fose dipinto da un pittore. Spesso la spiaggia è battuta dal vento, motivo per cui è nota anche come spot per iniziare a praticare il skitesurf e il windsurf.



Barranco del Mal Nombre y Los Canarios, Fuerteventura - Uno dei punti panoramici più suggestivi di Fuerteventura, da qui si vede tutta la costa occidentale, da Punta Pecebre a El Cotillo. Il belvedere si trova su una proprietà privata e occorre chiedere il permesso per accedervi da un bar sulla strada. Una volta raggiunto questo balcone naturale si ha una vista senza paragoni sulle acque che vanno dal blu “oltremare” al turchese chiaro.



Roques del Salmor, El Hierro - Questo tratto di costa si trova in una Riserva Naturale Integrale per la protezione speciale della fauna e degli uccelli migratori. Non solo, Salmor è anche il santuario delle lucertole giganti endemiche. Un angolo di natura selvaggia che si specchia nel blu profondo delle acque. oceaniche.



Playa de Las Canteras, Gran Canaria - Il paradiso per gli amanti dello snorkeling e della subacquea: a Playa Grande de Las Canteras chiunque può indossare una maschera con un tubo e godere del variegato fondale sottomarino in una baia protetta. All’ora del tramonto l’azzurro si tinge di rosa e viola, e brilla della luce del sole che scende all’orizzonte.



Playa San Sebastián, La Gomera - Questa spiaggia si trova a pochi metri dal centro della città capoluogo de La Gomera, è l'ideale per chi arriva a La Gomera e non vuole spingersi troppo lontano per fare il bagno e godere di un paesaggio incantevole. La sabbia è scura e di conseguenza anche il mare ha le tonalità più cupe e misteriose.



Playa de Las Conchas, La Graciosa - Questa spiaggia di La Graciosa è un vero tesoro situato a nordest dell'isola. Che sia a piedi - ci si mette circa 45 minuti dal centro abitato – o in bicicletta (20 minuti), arrivare alla sua sabbia dorata e godersi il mutevole azzurro oceanico è qualcosa che appaga.



Playa Bajamar, La Palma - La spiaggia di Bajamar, lunga circa 700 metri, si trova nella parte orientale dell'isola di La Palma, è una delle spiagge più frequentate dalla popolazione locale. Si trova molto vicino a Santa Cruz de La Palma, è di sabbia nera e la spuma bianca fa risaltare le tonalità del mare. La spiaggia di Bajamar e i dintorni sono inoltre uno dei migliori posti di La Palma per vedere l'alba.



