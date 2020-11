Mauritius: vivere e lavorare in mezzo all’Oceano Indiano

Vivere a Mauritus - Questi nuovi visti proposti dal governo della Repubblica di Mauritius nascono in risposta alla forte richiesta internazionale di potersi trasferire in questo paese dell'Oceano Indiano. Grazie all’ottima gestione della pandemia globale da parte di Mauritius e all'implementazione di una delle disposizioni sui test di arrivo nazionali più rigorose al mondo, il paese è ora percepito come una destinazione perfetta per il trasferimento a lungo termine, in quanto fornisce un ambiente protetto dal Covid insieme a stabilità economica, politica e giuridica. La risposta collettiva del governo di Mauritius e del paese nel suo insieme all’emergenza sanitaria offre ai visitatori che soggiornano a lungo termine un'opportunità per sfuggire alle restrizioni vigenti nei loro paesi e trasferirsi con il minimo sforzo per vivere e lavorare su un’isola al sicuro dal Covid.



Un piccolo paradiso - Mauritius rimane aperta anche ai turisti che cercano una destinazione protetta dal Covid per viaggi più brevi. Mauritius è conosciuta dai visitatori internazionali che cercano un autentico paradiso dell'Oceano Indiano, con bellissime spiagge, barriere coralline e paesaggi mozzafiato, oltre ad attività ricreative come golf, escursioni e sentieri, sport acquatici e immersioni subacquee. Anche il turismo medico, le conferenze, i matrimoni e le lune di miele sono da decenni al centro del turismo a Mauritius. La pandemia di Covid-19 ha fatto sì che alcuni di questi gruppi di visitatori a breve termine non siano comprensibilmente in grado di soddisfare i requisiti di quarantena di 14 giorni richiesti e Mauritius non vede l'ora di accogliere nuovamente questi turisti quando sarà possibile.



Rigore nei controlli anti covid - Al fine di mantenere il Paese al sicuro dal Covid, Mauritius ha implementato uno dei regimi di monitoraggio sanitari più rigorosi al mondo. Tutti i visitatori sono tenuti a seguire le misure sanitarie come condizione necessaria e requisito di ingresso. Tutti i nuovi arrivati sull'isola sono tenuti a sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni combinato con un test PCR prima della partenza, un test all’arrivo e test di follow-up al giorno 7 e 14. I mauriziani che rientrano a Mauritius e i visitatori a breve e lungo termine sono tutti invitati a seguire le stesse procedure per mantenere l’isola al sicuro. Alcuni dei migliori hotel di Mauritius sono stati scelti come strutture di arrivo. I protocolli sanitari vengono regolarmente rivisti in linea con i requisiti del paese e lo stato della pandemia globale.



Lavorare a distanza - Al primo posto in Africa secondo l’ultimo Rapporto Doing Business della Banca Mondiale, il Paese fornisce un supporto senza precedenti per lavorare a distanza, grazie a un ecosistema finanziario trasparente, un'infrastruttura di telecomunicazioni all'avanguardia e una connettività ICT affidabile con una rete a fibre ottiche sottomarina ad alta capacità (SAFE e LION) che collega l'Africa all'Asia e all'Europa attraverso il Medio Oriente.Mauritius offre anche una vasta gamma di opzioni di alloggi in affitto per soggiorni di lunga durata che vanno dagli appartamenti alle case sulla spiaggia. Ai residenti è inoltre consentito acquistare proprietà comprese ville di lusso, attici, appartamenti e duplex nell'ambito di specifici programmi di investimento.



Chi è ammesso - Il visto Premium consente ai visitatori dei paesi elencati nell'ottava tabella dei regolamenti sui passaporti. Sono ammissibili le seguenti categorie di visitatori: turisti abituali che avevano programmato di andare in pensione e migrare a Mauritius prima della pandemia COVID-19; pensionati che cercano un rifugio sicuro per Covid; investitori e professionisti che desiderano venire con la loro famiglia e lavorare a distanza da Mauritius. Hanno anche la possibilità di offrire questa struttura ai propri dipendenti; visitatori che hanno figli che studiano a Mauritius.



Per ulteriori informazioni: www.mymauritius.travel/it