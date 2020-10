Siena Photo Awards: viviamo in un mondo meraviglioso

La foto, scattata in Antartide da Lecouer, pluripremiato fotografo professionista coinvolto in progetti scientifici che mettono in luce la fragilità dei nostri oceani e l'importanza di preservare il nostro pianeta - ritrae un iceberg gigante circondato da foche e celebra questi enormi e misteriosi habitat naturali come regni dinamici che supportano la vita marina e fertilizzano gli oceani trasportando sostanze nutritive dalla terra. Lo scatto dell’anno è stato scelto dalla giuria tra le immagini più belle arrivate da fotografi di 161 Paesi.



Le foto più belle - Il Siena International Photo Awards (SIPA) 2020, inoltre, ha premiato i primi classificati nelle categorie Documentary and Photojournalism, Journeys and Adventures, Fascinating Faces and Characters, The Beauty of Nature, Animals in their Environment, Architecture and Urban Spaces, Sports in Action, Street Photography, Storyboard, Under 20 e Short Documentary Film e ha assegnato il riconoscimento come “Miglior autore” al fotoreporter sudafricano Brent Stirton, premiato per la sua potente narrazione attraverso le immagini e per il suo impegno nel trattare questioni relative alla fauna selvatica e alla sua conservazione, ma anche alla salute globale, alle culture in declino, alla sostenibilità e all'ambiente.



Queste le prime dieci foto premiate nella sezione Beauty of nature, che pubblichiamo.



1 Sub Zero di Tobias Friedrich - Un'immersione notturna ad una temperatura di due gradi sotto zero nella Groenlandia orientale, nuotando tra gli iceberg sotto i ghiacci di un fiordo. 1 classificato



2 El Cordón Caulle II di Francisco Negroni - Nel 2011, durante l'imponente eruzione del Cordon Caulle, situato nella regione dei fiumi, ho assistito ad un'incredibile tempesta che ha terrorizzato migliaia di persone che vivevano nelle aree vicine al vulcano. 2 classificato



3 Spanish Moss di Mauro Battistelli - Al mattino presto, in una giornata di novembre, nella palude, alla ricerca della straordinaria bellezza del muschio spagnolo. I colori del tardo autunno rendevano il paesaggio quasi monocromatico e il cipresso delle paludi si ergeva nell'acqua immobile producendo un incredibile riflesso in un’atmosfera nebbiosa. 3 classificato



4 La Dama Blanca di Stanislao Basileo - Esistono luoghi nel mondo dove fortunatamente regna ancora la Natura. Tra questi, ci sono le scogliere selvagge del Portogallo, dove è possibile osservare la nidificazione delle cicogne. Honorable mention



5 Flamingos in Abstract Landscape di Jose Fragozo - Il lago Bogoria è un lago salino e alcalino della Rift Valley, in Kenya che, a volte, ospita uno dei più grandi raggruppamenti al mondo di fenicotteri minori. Le diverse specie di fitoplancton presenti, combinate con sostanze minerali, possono creare meravigliosi caleidoscopi di colori dalle forme più inconsuete. Honorable mention



6 Green Crown di Juan Garcia Lucas - Uno dei più impressionanti boschi di faggi d'Europa è la "Foresta incantata di Urbasa", in Navarra. Quando è rivestita completamente dalla nebbia, il silenzio diventa magico e l'atmosfera incantata. Honorable mention



7 Earth's Egg Break day di Yuhan Liao - In questa immagine le crepe sono cristalli di sale bianchi e dove suolo e sale si mescolano le crepe diventano scure. Nel mezzo un piccolo lago salato verde sembra quasi formare un uovo. Remarkable Artwork



8 Arctic Fish di Natnattcha Chaturapitamorn - Osservare un iceberg dall'alto può serbare sorprese inaspettate. In questa prospettiva dall'alto, l'iceberg ha la forma di un pesce. Il piccolo stagno sembra l'occhio del pesce, mentre il ghiaccio che si rompe nella coda aiuta a creare il senso di movimento della coda del pesce. Remarkable Artwork



9 Wild sea di Sergio Saavedra Ruiz - Una spettacolare tempesta di mare colpisce la costa nord della Cantabria, in Spagna. Le onde hanno superato i 12 metri, offrendo immagini travolgenti, a dimostrazione dell'incredibile forza di Madre Natura. Remarkable Artwork



10 Water plants and fish at cenote Car Wash di Christian Vizl - Piante acquatiche e piccoli pesci al cenote Aktun Ha, più conosciuto come il cenote "Car Wash" a Quintana Roo, in Messico. L'immagine è stata scattata durante la stagione delle piogge, quando l'acqua diventa verde e si comporta come un filtro. Remarkable Artwork



Le mostre - L'edizione 2020 animerà Siena fino a domenica 29 novembre con otto mostre fotografiche distribuite fra l’ex distilleria dello Stellino e altre location nel cuore della città, mentre l’ex Tinaia di Sovicille, a pochi km dalla città del Palio, farà da cornice alla mostra monografica di Brent Stirton, fotografo sudafricano pluripremiato a livello internazionale per i suoi reportage realizzati in tutto il mondo su tematiche sociali e ambientali. Il ricco programma del Siena Awards 2020 sarà completato dalla mostra itinerante “Non potevamo immaginare l’inimmaginabile”, che unirà reale e virtuale in un percorso fra vie e piazze del centro storico senese dedicato al mondo in pieno lockdown.



Per maggiori informazioni: www.festival.sienawards.com