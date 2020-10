Natura spettacolare: gli scenari più suggestivi del mondo 

Undici panorami incantevoli da tutto il mondo (Italia compresa) Il tramonto alle isole Maldive Istockphoto 1 di 11 Isole Raja Ampat, Indonesia Istockphoto 11 di 11 Angel Falls, Venezuela Istockphoto 11 di 11 Deserto di Atacama, Cile: il raro fenomeno del "deserto fiorito" Istockphoto 11 di 11 Foresta di bambù, Kyoto Istockphoto 11 di 11 Cappadocia, Turchia - I Camini delle Fate Istockphoto 11 di 11 Groenlandia: il sole di mezzanotte sui ghiacci Istockphoto 11 di 11 Isole Eolie: vista di Vulcano dall'isola di Lipari Istockphoto 11 di 11 Le Tre Cime di Lavaredo, Trentino Istockphoto 11 di 11 Fairy Glenn, Scozia Istockphoto 10 di 11 Playa de las Catedrales, Galizia Istockphoto 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ci sono luoghi del mondo in cui la natura è uno scenario davvero incomparabile. Ecco allora undici paesaggi ad alto tasso di spettacolarità, sui quali riposare lo sguardo e immergersi nella bellezza, da tenere magari presenti quando sogniamo una futura vacanza. Perché, se è vero che in questi luoghi il distanziamento non è un problema, può essere complicato organizzare il viaggio per raggiungerli. Due di questi luoghi magici si trovano però in Italia e sono decisamente più alla nostra portata.