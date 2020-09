Luoghi del mondo: l’autunno visto dall’alto

Risaie a terrazze di Longsheng, in Cina. Il coloro dorato delle piantine di riso indica che sono pronte per il raccolto

Boschi dorati e acque turchesi: un bosco in riva al lago. Qui siamo in Canada

Oltre allo spettacolo dei boschi e delle loro variopinte livree autunnali, ci sono vedute di piccoli laghi che sembrano un occhio azzurro tra alberi multicolori, il comportamento degli uccelli che si innalzano in volo verso terre più calde, le risaie a terrazze che in Cina disegnano pattern curiosi prima di spogliarsi. I campi arati sono pronti per la quiescenza invernale, mentre i vigneti, pronti per la vendemmia, disegnano il paesaggio con grande poesia.

Anche le città cambiano volto: Parigi, New York, Edimburgo e Berlino, con i loro parchi o i quartieri più alberati, fanno la loro parte per offrire ai viaggiatori suggestioni autunnali e scorci di autunno urbano. Insomma, ciascuno può trovare la sua ambientazione e lo scenario che preferisce.