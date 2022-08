Romantiche o selvagge ecco le spiagge di Lisbona

Affacciate sull’Atlantico, le spiagge di questa parte di costa sono per lo più selvagge e incontaminate, ideali per chi ama camminare, fare surf, rinfrescarsi nell’oceano o semplicemente rilassarsi. Con circa 100 km di costa punteggiata da una lussureggiante vegetazione, i viaggiatori potranno scegliere la loro spiaggia preferita. Ecco quelle da non perdere.





Alburrica Beach -

Cascais -

Per chi ama l’avventura -

Per famiglie -

Ideale per surfisti -

Spiagge per innamorati -

Per i weekenders: non lontano dal centro di Lisbona ci sono diverse spiagge molto suggestive e allo stesso tempo ancora sconosciute e incontaminate, come Alburrica Beach, la migliore spiaggia urbana con vista sulla città. Per raggiungerla basta prendere il traghetto da Terreiro do Paço, attraversare il fiume Tago fino alla località post-industriale di Barreiro. A pochi minuti a piedi dal capolinea del traghetto si incontrano tre mulini a vento su un tratto di sabbia dorata con vista panoramica su Lisbona. Attrezzata con docce, bar e campo da pallavolo, questa spiaggia è uno dei luoghi preferiti dai locals, che qui amano trascorrere il fine settimana o le calde serate estive dopo lavoro.In alternativa. ci si può dirigere verso la bellissima Cascais in treno (Linha de Cascais). Vale la pena visitare tutte le spiagge che si trovano qui, ma una menzione speciale va a Praia das Avencas, vicino alla stazione ferroviaria di Parede: chiamata così per via della pianta medicinale (la avenca, ovvero una felce sempreverde) che cresce in questa zona, la spiaggia è nascosta sotto le scogliere e offre un gradito riparo dai venti pomeridiani. Designata come area protetta, questa piccola spiaggia è una delle preferite dagli amanti dello snorkeling. Per una pausa o per un aperitivo al tramonto, provate il Bar das Avencas con vista sull’orizzonte.Se gli spiriti liberi, il Parco Nazionale di Arrábida è quello che fa per voi. Situata a di Lisbona, quest'area vanta piccole baie incontaminate accessibili solo via mare, pertanto tranquille e incontaminate. Tra quelle accessibili a piedi vi è invece Portinho da Arrábida: la si raggiunge camminando attraverso uno splendido scenario collinare che termina con una distesa di sabbia bianca finissima con vista su un'isola deserta a circa 200 metri dalla riva. Splendida anche Praia da Ribeiro do Cavalo: per arrivarci bisogna fare un po' di strada a piedi e scendere per sentieri ripidi, quindi assicuratevi di indossare delle scarpe adatte. Il gioco vale decisamente la candela: una volta arrivati a destinazione, rimarrete stupiti dal colore turchese dell’acqua e dalla natura rigogliosa.Per i più piccoli, andare in spiaggia a Lisbona può regalare davvero emozioni uniche, soprattutto se si sceglie la Costa da Caparica, raggiungibile con il caratteristico trenino chiamato "Transpraia" che percorre 14 km di costa passando attraverso paesaggi idilliaci, dalla città alle spiagge più remote lungo la costa. In totale, il percorso prevede 21 fermate da Costa da Caparica a Fonte da Telha, tra dune sabbiose e quiosques dove concedersi una piacevole pausa. Situata in un antico villaggio di pescatori, Fonte da Telha è una chicca segreta ben custodita: il litorale ampio consente di prendere il sole senza troppa folla intorno, mentre i bambini possono costruire immensi castelli di sabbia. Un po' più a sud, Praia da Lagoa de Albufeira è una gemma naturale, circondata da pini e con acque calme e calde, a tratti avvolta da una brezza che permette di praticare windsurf, vela e kite.Lisbona è sinonimo di surf. Il centro della città è un ottimo punto di partenza per andare alla ricerca dell’onda perfetta, sia per principianti che per esperti. I primi potranno prendere il treno da Cais do Sodré a Carcavelos, dove le onde non sono molto impegnative, ma rappresentano comunque una bella sfida per imparare qualcosa di nuovo. Qui sono a disposizione degli istruttori ed è possibile prenotare lezioni presso la Carcavelos Surf School, la prima scuola di surf presente su questa spiaggia, con oltre 20 anni di esperienza. L’iconica Praia do Guincho, a soli 45 minuti dal centro della città, è invece più ventosa e perciò offre onde più alte, adatte ai surfisti con una certa esperienza. Se invece siete più interessanti a guardare chi surfa, vi consigliamo il Bar do Guincho per una birra o un drink vista oceano. Infine, se siete davvero esperti o se vi piace semplicemente osservare i surfisti professionisti che cavalcano le onde, fate tappa a Ericeira (raggiungibile anche in autobus dalla stazione di Campo Grande), l'unica Riserva Mondiale del Surf in Europa e la seconda a livello mondiale, palcoscenico di alcuni tra i più interessanti campionati di livello mondiale.Incastonata tra Cascais e Sintra, Praia da Adraga è la meta perfetta per una fuga romantica, con rocce scure e frastagliate che contrastano con la sabbia scintillante, mentre le onde dell'Oceano Atlantico si trasformano in oro liquido al tramonto. La strada tortuosa che conduce alla spiaggia è parte del fascino di Adraga e nei fine settimana estivi tende ad affollarsi rapidamente. Se siete qui solo per l'atmosfera romantica, non potete esimervi da una cena per due presso il ristorante sulla spiaggia per ammirare il panorama. Le coppie più avventurose si innamoreranno invece di Praia da Ursa: situata nel Parco Naturale di Sintra-Cascais, vicino a Cabo da Roca, questa spiaggia super Instagrammata prende il nome dalla forma di una delle rocce che ricorda proprio un orso. Per arrivarci è necessario percorrere un sentiero di circa 20 minuti, ma ne vale davvero la pena, soprattutto se avete in programma un romantico picnic serale, proprio come fanno i ragazzi portoghesi. Infine, anche Azenhas do Mar è una località straordinaria dove ammirare tramonti intensi o fermarsi per la notte a Outpost, un nuovo complesso di sei appartamenti immersi in un giardino tropicale che si affaccia a picco sull'Oceano Atlantico.Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com