Il fascino di Marsiglia, metropoli sul mare

Sorprendentemente moderna, punta alla sostenibilità: attività a inquinamento zero e hotel con il marchio Clé Verte (Chiave Verde) per l’ecoturismo, una gastronomia creativa che si affianca alla sua più tradizionale cucina di mare di cui è simbolo la bouillabaisse (la sua iconica zuppa di pesce), quartieri da scoprire, botteghe artigianali e negozi di tendenza, progetti culturali e rassegne d’avanguardia...





Il più nuovo riguarda la Villa Méditerranée che da giugno 2022 ospita in modo permanente una replica della grotta Cosquer: l'originale è stata scoperta a 37 metri di profondità sotto le acque delle Calanques, con disegni incisi sulle pareti più di 20.000 anni fa. La replica permette ai visitatori di scoprire i disegni come sono nella grotta, ma anche di immaginare come fossero le Calanques 20.000 anni fa, vedere gli animali disegnati riprodotti a grandezza naturale, interrogarsi sull'aumento del livello delle acque e sul riscaldamento globale, scoprire la storia del sub che ha scoperto la grotta negli anni '90...L’acqua e il mare sono la cifra della città. Imperdibile il MSM, Musée Subaquatique de Marseille, è uno spazio sottomarino dedicato all'arte, alla biologia marina, agli sport acquatici e alla protezione dell'ambiente. Un invito a scoprire 10 sculture sommerse (attualmente sono 8) a 100 m dalla Plage des Catalans ad una profondità di 5 m (visita gratuita, a richiesta anche con una guida-istruttore). Le sculture sono realizzate in cemento marino riciclato con pH neutro per non inquinare l'ambiente. L'insieme crea sia una barriera artificiale, sia un habitat-rifugio per le specie marine. E sensibilizza il pubblico sulle questioni ambientali, coinvolgendo il mondo dell'arte e degli sport acquatici. D’obbligo una visita al Vieux port e al MuCEM (Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo), a Fort Saint-Jean, fortificazione costruita nel 1660 da Luigi XIV di Francia all'ingresso del Vieux Port di fronte al Fort Saint-Nicolas, che si trova sul lato opposto del porto. Per il relax e i bagni, il Parco Balneare del Prado offre 40 ettari di prati, parchi, aree giochi e sei fantastiche spiagge: Plage Gastone Deffere, Plage Borely, Plage de L’Huveanune, Plage Bonnevienne, Plage de la Vieille Chappelle e Plage de la Pointe Rouge.Sono queste le due parole d’ordine di Marsiglia, che propone Tour Verdi (organizzati dall’Ufficio del Turismo, con varie alternative, come ad esempio l’itinerario che permette di scoprire la "città giardino", un mix di patrimonio culturale e naturale) e ha una serie di Hotel con il marchio «Clef Verde», che garantiscono un impegno totale per la difesa dell’ambiente: gestione dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia, ecc. E anche a tavola: il nuovissimo ristorante Le Présage, che funziona esclusivamente con un forno a energia solare.Ideale è scoprire la città in bicicletta elettrica con Fada Bike ed esplorare tutti i quartieri della città senza sforzo e senza inquinare: imperdibili sono il Panier, il quartiere più antico di Marsiglia con le sue strade di ciottoli e le botteghe di artigiani, Notre Dame de la Garde e il suo panorama a 360° su tutta la città, la panoramica Corniche Kennedy che costeggia il mare fino all'inizio del Parco Nazionale delle Calanques. Per vedere la città dal mare, vale la pena di fare con Eco-Calanque un giro a bordo di una barca ibrida a energia solare per scoprire il porto e le sue isole.Per maggiori informazioni: www.france.fr