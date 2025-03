A due giorni dall'ennesimo blackout a Cuba, il quarto in cinque mesi, l'81% delle utenze della capitale, L'Avana, è ancora senza elettricità. In generale, sull'isola è senza luce il 65% degli abitanti. A renderlo noto il ministro dell'Energia e delle Miniere Vicente de la O Levy, spiegando che "attualmente vengono generati 1.115 MW", cioè solo il 35% rispetto ai 3.171 MW che consumava in media l'isola caraibica prima del blackout.