La guerra dei droni, così Ucraina e Russia si sfidano a colpi di velivoli low cost e senza pilota

In parallelo alla corsa ai droni, si è aperto un secondo fronte tecnologico: quello delle stampanti 3D. In Ucraina vengono impiegate per produrre parti di droni, supporti per granate, lanciatori, caricatori e accessori su misura. Questa capacità consente una produzione rapida, economica e decentralizzata, anche vicino al fronte.



Come documentato dalla rivista "Wired", numerose officine mobili, spesso improvvisate in garage, scantinati e uffici lavorano ogni giorno alla stampa di componenti essenziali per le operazioni militari. Il vantaggio non è solo economico, ma anche operativo: l’autonomia produttiva permette di rispondere in tempo reale alle esigenze delle truppe, aggirando la burocrazia e le carenze logistiche. Le stampanti 3D non rappresentano solo un supporto, ma una vera leva strategica, che consente di trasformare rapidamente un’idea in un’arma, e permette anche ai civili di collaborare al conflitto senza nemmeno recarsi al fronte.