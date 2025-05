Ucraina, Zelensky: "I negoziati a Istanbul non sembrano una cosa seria"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.194. Mosca boccia un vertice trilaterale Trump-Putin-Zelensky suggerito da Kiev, ma propone un secondo round di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. Ma Zelensky frena: "Al momento non ci sono informazioni precise sulle intenzioni dei russi a Istanbul. Noi non ne abbiamo, la Turchia non ne ha, gli Stati Uniti non ne hanno, così come gli altri partner. E per ora non sembra una cosa molto seria".