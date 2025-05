Ucraina, ecco perché Putin ha scelto di parlare con Trump di negoziati e tregua

Per lo stesso ragionamento, se proprio non la "vogliono", la guerra in Russia la giustificano quasi tutti. È stato l'estremo tentativo di "smascherare il bluff occidentale", con gli Usa manovratori da remoto di un'avanzata della Nato contro la Russia. Propaganda contro propaganda. "Colombe" per la pace contro "falchi" per la guerra. Lo scontro pubblico tra le due fazioni è esploso quando Medinsky e Peskov hanno iniziato a fare pressioni per la conclusione "al più presto possibile" di accordi di pace a condizioni che vadano bene un po' per tutti. Il punto più criticato riguarda la proposta dei "pacifisti" sullo status della Crimea, che resterebbe parte della Russia per "soli" 25 anni. Non per sempre. "Non faremo alcuna concessione, il signor Medinsky ha commesso un errore", ha affermato uno di quelli che vogliono la guerra come unica via per primeggiare nel mondo. Uno che conosciamo bene: Ramzan Kadyrov, leader paramilitare della Cecenia russa e generale molto influente in ambito militare, soprattutto nel bacio caucasico dal quale l'esercito russo ha pescato a piene mani per rimpolpare le truppe inviate in Ucraina. Su canali Telegram interventisti la retorica si fa ancora più violenta nei confronti di altri dirigenti della Federazione. Peskov in primis, il quale - dicono i "turbo-patriottici" - "sotto Stalin sarebbe già stato castrato" per aver proposto un compromesso con gli ucraini.