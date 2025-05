Oltre l'Ucraina, la Russia invia soldati al confine con la Finlandia | L'Europa rischia un'invasione?

Helsinki ha compiuto un notevole sforzo per rafforzare le proprie difese al confine, aumentando anche la spesa per la Difesa (ancor prima del lancio del ReArm Europe) e organizzando esercitazioni congiunte su larga scala con truppe statunitensi e Nato. Una risposta plastica alla militarizzazione russa, con manovre nelle foreste e addestramento al combattimento sugli sci. Secondo gli analisti, i russi stanno espandendo le loro brigate al livello di divisione. Ciò potrebbe significare un aumento di migliaia di truppe nella regione. L'intelligence militare finlandese ritiene che, una volta terminata la fase ad alta intensità della guerra in Ucraina, Mosca concentrerà le risorse alla frontiera settentrionale. La conferma è giunta anche dai vertici della Nato, che ribadiscono l'importanza strategica dell'azione russa. Il confine finlandese è da due anni la linea di contatto più lungo dell'Alleanza Atlantica con la Russia: oltre 1.300 chilometri. Secondo il New York Times, l'esercito finlandese ha circa cinque anni di tempo prima che le forze russe possano raggiungere un livello tale da rappresentare una minaccia diretta. Un periodo che però sarebbe decisamente inferiore nella realtà, vista la cooperazione tecnologica e industriale che Mosca intrattiene con la Cina e altri Paesi del blocco anti-occidentale. Intanto Helsinki si è detta pronta a mobilitare un milione di soldati, in un Paese che ne conta appena 5,5 milioni. La Finlandia ha inoltre istituito un nuovo centro di comando Nato in Lapponia.