Telefonata di due ore con Putin, Trump: "Subito i negoziati per il cessate il fuoco" | Il Cremlino: "Ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.182. Putin apre a un cessate il fuoco in Ucraina, ma dalla tempistica tutta da definire: sicuramente non ora. Trump, al termine di una telefonata durata oltre due ore con il leader russo, annuncia che Kiev e Mosca inizieranno a trattare "immediatamente" una tregua e "a negoziare la fine della guerra" senza però fornire alcun dettaglio. Trattative che potrebbero concretizzarsi con un memorandum tra le parti, secondo l'impegno di Putin. Zelensky, aggiornato da Trump, ha assicurato che Kiev è pronta a studiare l'offerta russa, ma ha chiesto che non siano prese decisioni "senza di noi". Il presidente americano ha anche sottolineato "la disponibilità del Vaticano a ospitare le trattative" per arrivare alla tregua: "Sarebbe fantastico", ha detto. A tarda notte il Cremlino annuncia: "Ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina".