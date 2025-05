L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra"

Dopo essersi affacciato e aver ricevuto l'affetto della folla presente, il Papa ha iniziato il Regina Coeli, la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale, affermando: "Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua. In questa domenica sempre si proclama nella Messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita - ha osservato -. In questa domenica, da sessantadue anni, si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni".