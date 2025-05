La prima uscita di Papa Leone XIV a Genazzano, al Santuario della Madonna del Buon Consiglio

Per la sua prima uscita papa Leone XIV ha scelto Genazzano, in provincia di Roma, dove si è recato al Santuario della Madonna del Buon Consiglio, cara agli Agostiniani. Prevost ha mostrato una profonda devozione alla Madonna del Buon Consiglio, già in occasione della visita compiuta un anno fa. Allora si era raccolto in preghiera dinanzi all’immagine sacra, nella Basilica Santuario a lei dedicata, testimoniando pubblicamente il suo legame spirituale con questa antica devozione mariana. Una scelta non casuale per un'uscita pubblica di fatto a sorpresa.