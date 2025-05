Papa, un cardinale rivela: "Al Conclave Prevost ha avuto molto più di 100 voti" | Lui: "Raccogliamo eredità e riprendiamo il cammino di Francesco"

Leone XIV ha anche spiegato il motivo dietro la scelta del suo nome (pontificale) che illustra un intero programma. E' lo stesso Papa Prevost a ribadire la "ragione principale" di questa scelta nel suo primo incontro con i cardinali - tutti i cardinali del Sacro Collegio, non solo quelli che lo hanno eletto in Conclave - ricevuti a porte chiuse nell'Aula del Sinodo. E cioè l'evidente riferimento a Leone XIII che, sul finire dell'800, con la storica enciclica Rerum Novarum "affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale". Oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di Dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Dunque un ponte tra passato e presente questa decisione di Leone XIV che, guardando al futuro, nel suo discorso (preceduto da una preghiera in latino) illustra ai cardinali le direttrici del pontificato appena iniziato: "La verità, la giustizia, la pace e la fraternità", "principi del Vangelo che da sempre animano e ispirano la vita e l'opera della famiglia di Dio".